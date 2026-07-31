Zapatillas desde $50.000 en Adidas: dónde comprar más barato por el fin de la temporada

Si estás pensando en renovar tus zapatillas o en comprar ropa deportiva para entrenar, en los outlets de Adidas Argentina podés encontrar precios accesibles y buenas oportunidades. La marca lanzó una campaña de fin de temporada, con descuentos de hasta el 50% sobre una amplia variedad de prendas, que incluye indumentaria, calzado y accesorios para hombres, mujeres y niños.

La promoción de cierre de temporada está disponible a través de la tienda online oficial y reúne alrededor de 500 artículos con precios en rebaja. Además de las ofertas, Adidas mantiene beneficios como los envíos gratuitos en compras superiores a $199.999 y hasta seis cuotas sin interés a partir de los $149.999.

Los más buscados: zapatillas, camisetas y ropa deportiva

La liquidación incluye modelos de zapatillas para running, entrenamiento y urbanas, con rebajas que van del 20% al 50%. Entre las ofertas más destacadas aparecen las clásicas SL 72 RS para hombre, con un 50% de descuento, y las NY 90 para mujer, con una rebaja del 40%. También se pueden encontrar modelos Forum Mid, Superstar II, Vulc Raid3r y otras líneas de la marca con importantes rebajas.

En indumentaria, también hay descuentos importantes en las camisetas oficiales de River y Boca de la temporada 2025/26, en talles para adultos y de niños. Así mismo, hay prendas de entrenamiento, camperas, pantalones, shorts y accesorios para distintos deportes.

El catálogo de Adidas abarca productos para fútbol, running, gimnasio, tenis, skateboarding, natación y lifestyle, entre otras categorías.

Cómo acceder a las promociones

Las ofertas están disponibles exclusivamente en los outlets oficiales de Adidas Argentina y permanecerán vigentes hasta agotar stock o mientras dure la campaña de fin de temporada. La empresa recomienda revisar continuamente el sitio, ya que el catálogo y la disponibilidad de talles pueden modificarse permanentemente.

Además de los descuentos, los clientes pueden aprovechar distintos medios de pago y de financiación, un beneficio que en los tiempos que corren resulta sumamente atractivo. Así, la empresa busca facilitar el acceso a productos que, fuera de promoción, tienen valores mucho más altos.

Este tipo de campañas suele generar un fuerte interés, en un contexto donde los consumidores priorizan las promociones y comparan precios antes de realizar compras. Si buscás equiparte para una actividad deportiva o simplemente renovar tu vestuario con productos Adidas, este es el momento: hay rebajas de hasta la mitad del precio original y cientos de artículos disponibles.