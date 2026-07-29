Cuenta DNI: cómo aprovechar un descuento del 20% en espectáculos antes de que terminen las vacaciones de invierno

La promoción de Cuenta DNI incluye la compra directa de localidades para espectáculos de primer nivel.

En los últimos días del mes, los usuarios del Banco Provincia y su billetera digital Cuenta DNI pueden sacar ventaja de un beneficio clave destinado a la compra de entradas para recitales y obras teatrales. La propuesta combina financiación en 4 o 6 cuotas sin interés con un 20% de reintegro, fijando un tope de devolución de $20.000 por transacción.

La medida alcanza a compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad pública bonaerense, ya sean en formato plástico o digitalizadas dentro de la aplicación Cuenta DNI. El beneficio aplica mediante escaneo de código QR, la función "Pago Clave DNI" o tecnología sin contacto (NFC, disponible para plásticos Visa en dispositivos Android).

Plataformas y ticketeras adheridas a la promocion de Cuenta DNI

El descuento del 20% y las cuotas sin interés rigen para la adquisición de tickets a través de diversos portales web de venta de entradas:

Articket ( articket.com.ar )

( ) Atrápalo ( atrapalo.com.ar )

( ) Gonna Go ( gonnagoprod.com )

( ) Planeta Entrada (planetaentrada.com)

Shows y recitales imperdibles con el beneficio del Banco Provincia

La promoción también incluye la compra directa de localidades para espectáculos de primer nivel programados para los próximos meses en distintos puntos del país:

Gustavo Cordera: espectáculo en el Teatro Vorterix de Mar del Plata (15 de agosto) vía AllAccess .

espectáculo en el Teatro Vorterix de Mar del Plata (15 de agosto) vía . La Delio Valdez: presentación en el Teatro Gran Rex (22 de agosto) a través de TuEntrada .

presentación en el Teatro Gran Rex (22 de agosto) a través de . Q' Lokura: show en el Estadio UNO de La Plata (10 de octubre) mediante AllTickets .

show en el Estadio UNO de La Plata (10 de octubre) mediante . Luciano Pereyra: concierto en el Movistar Arena (24 de octubre) por la web del estadio, y sus fechas del 5 y 6 de diciembre en el Teatro Radio City de Mar del Plata mediante Plateanet.

La oferta de Cuenta DNI combina financiación en 4 o 6 cuotas sin interés con un 20% de reintegro.

Ciro y los Persas: recital en el Estadio Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors) el 24 de octubre a través de Ticketek .

recital en el Estadio Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors) el 24 de octubre a través de . Guasones: show en el Club Mariano Moreno de Bragado (31 de octubre) mediante Ticketek .

show en el Club Mariano Moreno de Bragado (31 de octubre) mediante . Tan Biónica: presentaciones en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata (21 de noviembre) por Articket y en el Estadio UNO de La Plata (12 de diciembre) mediante Livepass.

Para evitar inconvenientes al momento de concretar la compra, es fundamental considerar la letra chica del beneficio: