Cuenta DNI: cómo aprovechar un descuento del 20% en espectáculos antes de que terminen las vacaciones de invierno

En los últimos días del mes, los usuarios del Banco Provincia y su billetera digital Cuenta DNI pueden sacar ventaja de un beneficio clave destinado a la compra de entradas para recitales y obras teatrales. La propuesta combina financiación en 4 o 6 cuotas sin interés con un 20% de reintegro, fijando un tope de devolución de $20.000 por transacción.
La medida alcanza a compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad pública bonaerense, ya sean en formato plástico o digitalizadas dentro de la aplicación Cuenta DNI. El beneficio aplica mediante escaneo de código QR, la función "Pago Clave DNI" o tecnología sin contacto (NFC, disponible para plásticos Visa en dispositivos Android).
Plataformas y ticketeras adheridas a la promocion de Cuenta DNI
El descuento del 20% y las cuotas sin interés rigen para la adquisición de tickets a través de diversos portales web de venta de entradas:
- Articket (articket.com.ar)
- Atrápalo (atrapalo.com.ar)
- Gonna Go (gonnagoprod.com)
- Planeta Entrada (planetaentrada.com)
Shows y recitales imperdibles con el beneficio del Banco Provincia
La promoción también incluye la compra directa de localidades para espectáculos de primer nivel programados para los próximos meses en distintos puntos del país:
- Gustavo Cordera: espectáculo en el Teatro Vorterix de Mar del Plata (15 de agosto) vía AllAccess.
- La Delio Valdez: presentación en el Teatro Gran Rex (22 de agosto) a través de TuEntrada.
- Q' Lokura: show en el Estadio UNO de La Plata (10 de octubre) mediante AllTickets.
- Luciano Pereyra: concierto en el Movistar Arena (24 de octubre) por la web del estadio, y sus fechas del 5 y 6 de diciembre en el Teatro Radio City de Mar del Plata mediante Plateanet.
- Ciro y los Persas: recital en el Estadio Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors) el 24 de octubre a través de Ticketek.
- Guasones: show en el Club Mariano Moreno de Bragado (31 de octubre) mediante Ticketek.
- Tan Biónica: presentaciones en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata (21 de noviembre) por Articket y en el Estadio UNO de La Plata (12 de diciembre) mediante Livepass.
Para evitar inconvenientes al momento de concretar la compra, es fundamental considerar la letra chica del beneficio:
- Exclusiones de pago: la promoción no aplica para operaciones realizadas mediante plataformas de pago externas, billeteras virtuales de terceros, dispositivos mPOS ni botones de pago de otras empresas.
- Acumulación: el descuento no es combinable con otras promociones o beneficios vigentes de la entidad financiera.