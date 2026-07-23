Cuenta DNI: qué días hay descuentos y beneficios para lo que resta de julio 2026

Cuenta DNI.

Más de 10 millones de personas que usan Cuenta DNI podrán seguir aprovechando durante el resto de julio una amplia variedad de descuentos para compras cotidianas. En un mes atravesado por las vacaciones de invierno, Banco Provincia reforzó su esquema de beneficios con promociones especiales para incentivar el consumo y acompañar el bolsillo de las familias bonaerenses.

La principal novedad de julio es el aumento del tope de reintegro en dos promociones clave: gastronomía y los locales YPF Full. A eso se suman descuentos en supermercados, comercios de cercanía, ferias, mercados, librerías, farmacias y perfumerías, además de beneficios especiales para eventos culturales y opciones de movilidad.

Qué días hay descuentos con Cuenta DNI en julio 2026

Durante lo que resta del mes, las promociones vigentes son las siguientes:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes , con un tope de $6.000 por semana , que se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de , con un tope de , que se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días , con un tope semanal de $6.000 por persona.

40% de descuento , con un tope semanal de por persona. Garrafas: 40% de descuento todos los días , con un tope mensual de $18.000 .

40% de descuento , con un tope mensual de . Universidades, clubes, eventos y entidades educativas: 40% de descuento todos los días , con un tope semanal de $6.000 .

40% de descuento , con un tope semanal de . Gastronomía: 25% de descuento todos los días , con un nuevo tope semanal de $10.000 , que se alcanza con consumos de $40.000.

25% de descuento , con un , que se alcanza con consumos de $40.000. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con nuevo tope de $10.000 por fin de semana . El beneficio no incluye combustibles.

25% de descuento en locales adheridos, con . El beneficio no incluye combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días , con un tope mensual de $15.000 .

30% de descuento , con un tope mensual de . Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes , sin tope de reintegro.

10% de descuento , sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves , sin tope de reintegro.

10% de descuento , sin tope de reintegro. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés para pagos sin contacto en comercios que no pertenecen al rubro alimentos.

Los descuentos en supermercados con Cuenta DNI

A las promociones habituales se suman beneficios en distintas cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires:

Día: 10% de descuento los lunes , sin tope de reintegro.

10% de descuento , sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento martes y miércoles , con un tope de $6.000 por semana . Participan cadenas como 5mentarios, La Amistad, Super 8, Supermercados Chacabuco, Super Güemes, entre otras.

15% de descuento , con un tope de . Participan cadenas como 5mentarios, La Amistad, Super 8, Supermercados Chacabuco, Super Güemes, entre otras. Nini Mayorista: 15% de descuento los martes , con un tope de $20.000 por día .

15% de descuento , con un tope de . Carrefour: 10% de descuento los miércoles , sin tope de reintegro y con devolución en el acto en todas sus sucursales.

10% de descuento , sin tope de reintegro y con devolución en el acto en todas sus sucursales. La Anónima: 10% de descuento los miércoles , con un tope semanal de $5.000 y compra mínima de $25.000.

10% de descuento , con un tope semanal de y compra mínima de $25.000. Josimar: 10% de descuento los miércoles , con un tope de $6.000 por semana .

10% de descuento , con un tope de . Toledo: 15% de descuento los martes , sin tope de reintegro, con devolución dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.

15% de descuento , sin tope de reintegro, con devolución dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra. Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.

Cuenta DNI.

Vacaciones de invierno: más beneficios para quienes usan Cuenta DNI

Como ocurre cada receso invernal, Banco Provincia incorporó promociones especiales para actividades culturales y recreativas. En julio, las personas usuarias de Cuenta DNI podrán acceder a descuentos en eventos como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, además de un nuevo beneficio vinculado a la movilidad, una incorporación inédita dentro del programa de promociones.

Con el aumento de los topes de reintegro en gastronomía y YPF Full, junto con los descuentos diarios en comercios y supermercados, Cuenta DNI mantiene uno de los esquemas de beneficios más amplios del sistema financiero argentino y busca aliviar el gasto cotidiano de millones de familias durante el cierre de julio.