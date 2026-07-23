Los hutíes de Yemen atacaron dos petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen se adjudicaron este jueves un ataque con drones y misiles contra dos petroleros sauditas que navegaban por el mar Rojo. El grupo, respaldado por Irán, afirmó que las embarcaciones incumplieron el bloqueo marítimo que anunciaron días atrás contra los buques vinculados a Arabia Saudita. La agresión fue catalogada como una reacción al acuerdo entre los saudíes y Estados Unidos firmado hace algunas horas.

Según informaron los propios hutíes en un comunicado, la operación alcanzó a los petroleros "Encelia" y "Layla", que sufrieron incendios a bordo tras ser impactados por drones y misiles. Hasta el momento, las autoridades sauditas no confirmaron oficialmente los daños ni informaron sobre víctimas o consecuencias operativas.

La acción representa el primer ataque de este tipo desde que los hutíes anunciaran el lunes un bloqueo contra embarcaciones relacionadas con Arabia Saudita en el mar Rojo. La ofensiva también reaviva el temor a una interrupción del comercio internacional de petróleo en otra zona estratégica de la región, como lo es el mar Rojo, al igual que sucede con el estrecho de Ormuz sobre la costa de Irán.

Un nuevo frente de guerra en una ruta clave para el petróleo

El mar Rojo se convirtió en uno de los principales focos de tensión de Medio Oriente. La ruta conecta el canal de Suez con el océano Índico y resulta fundamental para el transporte marítimo de petróleo, gas y mercancías entre Asia, Europa y África.

La decisión de los hutíes de imponer un bloqueo adquiere todavía mayor relevancia después del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una medida adoptada como represalia por los ataques estadounidenses contra territorio iraní. Con ambos corredores marítimos bajo amenaza, los mercados internacionales siguen de cerca la chance de que haya nuevas interrupciones en el suministro energético.

Los rebeldes yemeníes sostuvieron que los dos petroleros ignoraron el bloqueo anunciado y por eso fueron considerados objetivos militares. La organización calificó la ofensiva como una "operación militar cualitativa" y aseguró que los impactos provocaron incendios en ambas embarcaciones.

El acuerdo nuclear de Trump, otro factor de tensión

La ofensiva se dio apenas horas después de que Donald Trump anunciara un acuerdo de cooperación nuclear con Arabia Saudita que permitirá al reino desarrollar un programa de energía nuclear con fines civiles, con el respaldo de Washington. Aunque la Casa Blanca sostienen que el convenio "respeta las normas internacionales de no proliferación", distintos especialistas advirtieron que el acceso saudita a tecnologías vinculadas con el enriquecimiento de uranio podría modificar el equilibrio estratégico en Medio Oriente.

Adiós a la frágil tregua entre Arabia Saudita y los hutíes

El ataque marca el enfrentamiento más grave entre Arabia Saudita y los hutíes desde el proceso de distensión impulsado por Naciones Unidas en 2022. Aquel acercamiento permitió reducir significativamente los bombardeos y ataques transfronterizos, aunque nunca logró consolidar un acuerdo de paz definitivo.

Las relaciones volvieron a deteriorarse durante las últimas semanas. Los hutíes acusaron a Riad de endurecer las restricciones sobre las zonas bajo su control y responsabilizaron al reino saudita por los bombardeos que dañaron las pistas del aeropuerto internacional de Saná la semana pasada. Según la versión del movimiento yemení, esos ataques buscaban impedir el aterrizaje de un avión procedente de Irán, lo que reforzó la disputa entre ambos bloques regionales.