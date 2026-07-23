El thriller erótico que fracasó en los cines, pero ahora se toma revancha y conquista Netflix a nivel global

El largometraje llegó al catálogo de Netflix el 17 de julio y, según los datos publicados por la plataforma, acumuló 12,9 millones de visualizaciones en sus primeros tres días.

La película "Deseo", una coproducción entre México y España dirigida por Teresa Simone, encontró en Netflix el éxito que no consiguió durante su paso por las salas de cine.

Tras un discreto desempeño en la taquilla, el thriller erótico se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma a nivel mundial y lideró el ranking en decenas de países pocos días después de su estreno.

El largometraje llegó al catálogo de Netflix el 17 de julio y, según los datos publicados por la plataforma, acumuló 12,9 millones de visualizaciones en sus primeros tres días, una cifra que le permitió ubicarse en el primer puesto del Top 10 global de películas de habla no inglesa y alcanzar el número uno en más de 60 países.

¿De qué se trata "Deseo", la película que se toma revancha en Netflix?

La historia sigue a Lucero, una exitosa abogada cuya vida parece perfecta hasta que inicia una relación clandestina con Matías, el joven instructor de natación de sus hijos. La situación se complica cuando Viviana, la hija de la protagonista, también desarrolla sentimientos por el mismo hombre, dando lugar a un triángulo amoroso atravesado por secretos, tensiones familiares y consecuencias inesperadas.

El elenco está encabezado por Ludwika Paleta, junto a Óscar Casas, José María Yazpik y Pilar Pascual, mientras que la dirección estuvo a cargo de Teresa Simone. La producción combina drama, romance y suspenso en una historia de poco más de 90 minutos.

Antes de desembarcar en Netflix, "Deseo" tuvo un recorrido muy diferente en la pantalla grande. Estrenada en cines durante mayo de este año, la película pasó prácticamente inadvertida y registró una baja convocatoria de espectadores, muy lejos de las expectativas de sus productores. Sin embargo, su llegada a la plataforma modificó por completo su desempeño y la posicionó entre los títulos más vistos del momento.

Aunque las críticas especializadas estuvieron divididas, el éxito de la audiencia en streaming volvió a confirmar una tendencia cada vez más habitual: películas que tienen un rendimiento limitado en taquilla encuentran una segunda oportunidad cuando llegan a las plataformas digitales.

Ficha técnica de "Deseo"