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Un incendio que avanza rápidamente en el sur de Francia obliga a cientos de personas a huir

22 de julio, 2026 | 03.57

Un incendio de rápida propagación que se declaró el ‌martes en el ‌departamento del Var, en el sur de Francia, ha arrasado más de 2.500 hectáreas y ha obligado a 400 personas a abandonar sus hogares, según informaron ​el miércoles ⁠las autoridades locales.

"La situación ha ‌sido muy difícil. Unos ⁠1.100 bomberos han ⁠luchado contra el fuego toda la noche", dijo el comandante William Vogl, ⁠portavoz de los bomberos del ​Var, en la emisora ‌de radio RMC.

• ‌El incendio aún no estaba controlado ⁠el miércoles por la mañana, pero los vientos deberían ser "más favorables" hoy a pesar de ​las ‌altas temperaturas, añadió.

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• La prefectura del Var informó de que 2.300 hogares se quedaron sin electricidad el miércoles, ⁠principalmente en la localidad de Cotignac.

• La mayoría de las evacuaciones tuvieron lugar en los alrededores de las localidades de Ponteves, Cotignac, Sillans-la-Cascade, Correns y Montfort-sur-Argens.

• Europa es el ‌continente que se calienta más rápidamente del mundo y muchos científicos dicen que el cambio climático provocado por el ser humano está aumentando ‌la intensidad de las olas de calor, las sequías y los incendios, ‌al tiempo ⁠que crea las condiciones para que se produzcan ​tormentas repentinas y destructivas.

Con información de Reuters

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