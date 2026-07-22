Un incendio que avanza rápidamente en el sur de Francia obliga a cientos de personas a huir

FOTO DE ARCHIVO: Las llamas arrasan un bosque cerca de Ponteves, en el departamento de Var, al sureste de Francia, durante un incendio forestal avivado por la sequía tras una ola de calor

Un incendio de rápida propagación que se declaró el ‌martes en el ‌departamento del Var, en el sur de Francia, ha arrasado más de 2.500 hectáreas y ha obligado a 400 personas a abandonar sus hogares, según informaron ​el miércoles ⁠las autoridades locales.

"La situación ha ‌sido muy difícil. Unos ⁠1.100 bomberos han ⁠luchado contra el fuego toda la noche", dijo el comandante William Vogl, ⁠portavoz de los bomberos del ​Var, en la emisora ‌de radio RMC.

• ‌El incendio aún no estaba controlado ⁠el miércoles por la mañana, pero los vientos deberían ser "más favorables" hoy a pesar de ​las ‌altas temperaturas, añadió.

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• La prefectura del Var informó de que 2.300 hogares se quedaron sin electricidad el miércoles, ⁠principalmente en la localidad de Cotignac.

• La mayoría de las evacuaciones tuvieron lugar en los alrededores de las localidades de Ponteves, Cotignac, Sillans-la-Cascade, Correns y Montfort-sur-Argens.

• Europa es el ‌continente que se calienta más rápidamente del mundo y muchos científicos dicen que el cambio climático provocado por el ser humano está aumentando ‌la intensidad de las olas de calor, las sequías y los incendios, ‌al tiempo ⁠que crea las condiciones para que se produzcan ​tormentas repentinas y destructivas.

Con información de Reuters