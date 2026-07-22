Campeón Cruz Azul remonta y saca triunfo en minutos finales en torneo mexicano

Cruz Azul, actual campeón del fútbol mexicano, remontó ‌el martes un ‌gol en contra y sacó el triunfo como local ante Puebla por 2-1 en la segunda jornada del torneo Apertura.

Luka Romero y el nigeriano Christian Ebere anotaron los goles ​del triunfo para ⁠la "Máquina Celeste" de Cruz Azul ‌después de que Fernando Monárrez ⁠había puesto en ventaja ⁠al equipo local.

En el partido disputado en el estadio Azteca de la Ciudad ⁠de México, Puebla se adelantó ​a los 28 minutos ‌con un potente zurdazo ‌de Monárrez desde fuera del área ⁠que sorprendió al portero colombiano Kevin Mier.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cruz Azul empató a los 44 minutos con un remate ​de cabeza ‌de Romero en el área tras centro enviado por Jeremy Márquez desde el sector derecho.

Cerca del final, Ebere dio la ⁠vuelta al marcador cuando definió de derecha a la media vuelta tras recibir un pase del argentino José Antonio Paradela en una jugada de triangulación entre varios jugadores a los 82 minutos.

De ‌esta manera, Cruz Azul se ubicó momentáneamente como líder del torneo con seis puntos.

Más tarde, Toluca enfrentará a Pumas UNAM.

La jornada continuará el viernes cuando América visite ‌al Atlante y Tijuana juegue ante León.

El sábado se jugarán los partidos entre ‌Guadalajara-Bravos Ciudad ⁠Juárez, Santos Laguna-Atlas y Tigres UANL-Atlético San Luis.

La jornada ​se completará el domingo cuando Necaxa sea local ante Monterrey y Querétaro visite a Pachuca.

Con información de Reuters