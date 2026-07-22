La movilización de la CGT y las CTA con los jubilados suma volumen político

La CGT marchará este miércoles junto a las dos CTA en apoyo a los jubilados que se movilizan frente al Congreso, en una convocatoria que se convirtió en el primer paso de un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei. La concentración, prevista para las 15, ganó volumen político en las últimas horas con la adhesión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof, las fuerzas del Frente de Izquierda (FIT), la UTEP y otras organizaciones sociales. "Vamos a acompañar a los jubilados para poner en evidencia lo que sucede con los trabajadores", explicó Jorge Sola, cosecretario general de la CGT.

El reclamo por unas jubilaciones que garanticen "una vida digna", explicaban en la CGT, refleja lo que también ocurre con los trabajadores activos, afectados por la pérdida del poder adquisitivo y por una situación social que se vuelve cada vez más crítica. "Los consideramos no como un pasivo, sino como trabajadores que han dado todo y que necesitan un Estado presente que no los está considerando", explicó Sola. En ese marco, la central buscó sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales que vienen manifestando su rechazo a las políticas de Milei. "Lo que hacemos ahora es profundizar y generar una unidad que hacía mucho tiempo no se venía dando", añadió el dirigente sindical.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la misma línea, el diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, planteó la necesidad de unificar las luchas en la calle. "Milei no va a perder las elecciones si no hay resistencia y movilización popular. Puede llegar a ganar una nueva elección si no ponemos las demandas de nuestro pueblo en la calle", sostuvo. Agregó que "la clase trabajadora es una sola y eso lo saben mejor que nadie los jubilados". Las centrales obreras apostaron en esta ocasión a un plan de acción que buscará acompañar distintos reclamos sectoriales para ampliar las demandas frente al Gobierno. Según plantean, el objetivo es construir una respuesta común a un modelo económico que afecta a la producción, el empleo y el poder adquisitivo.