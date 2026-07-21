Las tensiones marítimas con China y la guerra EEUU-Irán marcan la reunión de la ASEAN en Manila

La presidenta de la ASEAN y secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, pronunció un discurso de apertura durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en Pasay, Filipinas

Es ​probable que las tensiones entre EEUU e Irán ensombrezcan una reunión diplomática que se celebrará esta semana en el sudeste asiático, lo que añadirá más incertidumbre a una región ‌que ya se enfrenta a tensiones ‌marítimas con China y a un esfuerzo regional vacilante por poner fin a la guerra civil en Myanmar.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 11 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y de sus principales socios se reunirán en Manila en un contexto de inestabilidad más allá de la región, desde que Estados Unidos e Irán reanudaron el conflicto abierto, lo que ha suscitado preocupación por el suministro energético a través del estrecho ​de Ormuz, así como por ⁠la inflación y el crecimiento mundial.

"Estamos barajando varias ocasiones en las que puedan plantear este ‌tema tan, tan crucial", dijo Dominic Xavier Imperial, portavoz de Filipinas, país anfitrión ⁠de la reunión.

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Pero los principales diplomáticos del Sudeste Asiático ⁠que se reúnen este martes no carecen de retos más cercanos.

Mantendrán una consulta informal sobre el conflicto de Myanmar, mientras la iniciativa de paz de la ASEAN intenta ganar terreno, cinco años después ⁠de su puesta en marcha tras el golpe militar que sumió al país en ​una guerra civil que se estima que ha causado la muerte ‌de 100.000 personas.

RUBIO APUNTA A PEKÍN ANTES DE LA ‌REUNIÓN

Es probable que también se debatan las tensiones en el mar de China Meridional, ⁠respecto a las cuales la ASEAN y China siguen intentando, tras casi diez años, alcanzar un código de conducta para evitar que las disputas se agraven.

Antes de la reunión, Filipinas, aliado de EEUU, acusó el lunes al personal de la Guardia Costera china de golpear agresivamente en la cabeza ​con una porra ‌a uno de sus militares cerca del disputado Segundo Banco de Thomas, en el mar de China Meridional. La Guardia Costera china calificó esa acusación de "falsa".

El Departamento de Estado de EEUU condenó lo que describió como acciones "peligrosas y agresivas" de China, en lo que calificó de "preocupante patrón de provocaciones de China contra las operaciones marítimas legales ⁠de Filipinas".

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, se unirán a la reunión liderada por la ASEAN en los próximos días y podrían reunirse al margen de la misma. También asistirán India, Japón, Australia, Corea del Sur, Rusia, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros.

Sin mencionar a China, Rubio lanzó una pulla a Pekín en un artículo de opinión publicado en periódicos filipinos a su llegada a Manila el martes, en el que reafirmó el compromiso ‌de EEUU con la libertad de navegación, pero advirtió de que dicha libertad "no está garantizada en absoluto".

"Si esas aguas quedaran bajo el control de una potencia dispuesta a utilizar el comercio como arma geopolítica, tanto Estados Unidos como los Estados de la ASEAN se enfrentarían a nuevas y graves amenazas para su soberanía, su seguridad y su futuro económico", dijo Rubio en el artículo.

Rubio reiteró que el laudo ‌arbitral de 2016, que invalidó las amplias reivindicaciones de soberanía de China en el mar de China Meridional, era definitivo y vinculante, y dijo que EEUU cumpliría con sus obligaciones para con Filipinas y otros aliados "mientras ‌se enfrentan a nuevas ⁠amenazas coercitivas contra nuestros intereses comunes".

China no reconoce el laudo arbitral, que falló a favor de Filipinas.

Por otra parte, Australia anunció el martes una nueva aportación ​de 6,7 millones de dólares a un paquete de drones destinado a la Guardia Costera filipina para reforzar su capacidad de vigilancia marítima, que incluye drones de largo alcance y submarinos, así como formación.

Con información de Reuters