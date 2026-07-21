Los hutíes advierten a navieras que eviten los puertos sauditas, según un correo electrónico

Una imagen satelital muestra el estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave y puerta de entrada al mar Rojo

(Corrige titular ​para aclarar redacción, sin cambios en el texto)

LONDRES, 21 ‌jul (Reuters) - Las ‌compañías navieras no deben cargar ni descargar mercancías en los puertos de Arabia Saudita, ya que dicha actividad podría dar lugar a que sean ​blanco de ⁠ataques "en cualquier lugar" por parte ‌de la milicia ⁠hutí, de Yemen y ⁠alineada con Irán, según un correo electrónico enviado a las empresas por ⁠los hutíes.

"Se prohíbe a ​los buques cargar ‌o descargar mercancías ‌en cualquier puerto saudita", indicaba ⁠el correo electrónico del 20 de julio, que recibieron varias empresas navieras.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Recomendamos encarecidamente que ​su ‌empresa actúe con la debida diligencia y la máxima precaución en todas sus operaciones", decía el correo ⁠electrónico, que fue enviado a varias empresas del sector y al que ha tenido acceso Reuters.

"Cualquier actividad de este tipo expondría a los buques infractores a ‌sanciones. Además, podrían ser objeto de ataques en cualquier lugar dentro del alcance operativo de las Fuerzas Armadas yemeníes", advertía ‌el correo electrónico, enviado por el Centro de Coordinación de Operaciones ‌Humanitarias de ⁠los hutíes, con sede en Saná.

Con información de Reuters