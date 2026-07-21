El Gobierno renovó el cargo del juez que habilitó la reforma laboral

El Gobierno de Javier Milei formalizó este martes la continuidad por otros cinco años del camarista laboral Víctor Arturo Pesino, uno de los jueces que habilitó nuevamente la aplicación de la reforma laboral. El magistrado había sido propuesto para seguir en el cargo apenas 24 horas después de firmar el fallo favorable al Ejecutivo.

El cargo de Pesino debió ser renovado porque el magistrado tiene 75 años.

A través del Decreto 615/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Presidente formalizó el nombramiento de Pesino como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal desde el próximo 27 de julio y por un plazo de cinco años.

La designación se concretó luego de que el Senado aprobara su pliego el jueves 16 de julio, en una ajustada votación que terminó con 35 votos a favor y 32 en contra. Pesino contó con el respaldo de La Libertad Avanza y sus aliados, mientras que el peronismo rechazó su continuidad.

La renovación de Pesino se produce mientras el Gobierno avanza con cambios estructurales en el fuero laboral, incluyendo el proyecto de traspasar la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, la conformación de la Cámara resulta estratégica para revisar amparos y planteos judiciales contra la reforma laboral mientras continúe funcionando el actual sistema.

Quién es Víctor Pesino, el juez que habilitó la reforma laboral de Milei

El caso del camarista quedó bajo cuestionamiento por la cercanía temporal entre una resolución judicial que benefició al Gobierno y la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar su permanencia en el cargo.

El 23 de abril, la Sala VIII de la Cámara Laboral, integrada por Pesino y María Dora González, revocó una medida cautelar que había suspendido la aplicación de más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral.

La cautelar había sido dictada por el juez laboral de primera instancia Raúl Ojeda, quien había hecho lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin embargo, los camaristas concedieron “efecto suspensivo” al recurso de apelación presentado por el Gobierno, por lo que la resolución que frenaba parcialmente la reforma perdió efecto inmediato.

Al día siguiente, el 24 de abril, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la propuesta para que Pesino continuara durante otros cinco años en la Cámara Laboral. El magistrado se encontraba próximo a alcanzar la edad jubilatoria y necesitaba un nuevo nombramiento para permanecer en funciones.

Pesino había sido designado originalmente en la Sala I de la Cámara y trasladado en 2011 a la Sala VIII mediante un decreto del Poder Ejecutivo. También intervino en un amparo contra la reelección de Abel Furlán al frente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).