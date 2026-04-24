Javier Milei benefició a un juez que falló a favor de la reforma laboral solo un día después de la decisión.

El gobierno de Javier Milei quiere premiar con cinco años más en el cargo Víctor Pesino, el juez de la Cámara del Trabajo que este último jueves validó la reforma laboral sancionada por el Congreso en febrero pasado.

Así lo hizo el Ministerio de Justicia al recomendar al Senado la continuidad en su cargo de Pesino, vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, en cumplimiento de lo previsto para los jueces que alcanzan los 75 años y desean ser nuevamente designados.

En este sentido, la Constitución Nacional establece que, una vez cumplidos los 75 años, los jueces federales y nacionales necesitan un nuevo nombramiento para continuar en funciones por otros cinco años, mediante el mismo mecanismo previsto para su designación original: propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado.

Por eso, el Ministerio de Justicia informó oficialmente que Pesino solicitó ser mantenido en sus cargo y activó la etapa protocolar de publicidad y participación ciudadana previa a una eventual decisión del Poder Ejecutivo. La convocatoria también alcanza a Leopoldo Jorge Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan.

La situación ya había sido anticipada por Sergio Palazzo, diputado nacional y titular del sindicato La Bancaria. "Tengan cuidado porque uno de los jueces se jubila ahora. No vaya a ser que aparezcan con un pedido adentro del Senado para que le renueven por cinco años más", vaticinó el jueves en diálogo con El Destape Radio. La advertencia de Palazzo tardó 24 horas en materializarse.

El fallo de Pesino que restableció la vigencia de la reforma laboral

En el caso de Pesino, esta recomendación oficial se da solo 24 horas después de que el magistrado firmara a favor de restablecer la vigencia de la reforma laboral, que había quedado en parte sin efecto por una cautelar del juez Raúl Ojeda. La decisión judicial fue celebrada por el propio Presidente y otros funcionarios del Gabinete libertario.

"Modificar la resolución del 7 de abril de 2026 y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación, deducido por el Estado Nacional, contra la resolución que admitió la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo, de la República Argentina", dice el fallo firmado por Pesino y por la jueza María Dora González.

La cautelar en cuestión había sido aceptada por el juez laboral Raúl Ojeda, que ordenó inhabilitar 82 artículos de la reforma laboral al considerar que existían indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El nuevo fallo de la Cámara del Trabajo pone en suspenso esta cautelar y le devuelve la vigencia a los artículos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Entre los puntos que habían sido criticados por la central obrera y que vuelven a cobrar vigencia son los cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical. En concreto, los artículos de la Ley 27.802 son el 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56 y 57.

La CGT había planteado que la reforma implica una regresión en derechos laborales, afecta la libertad sindical y vulnera principios constitucionales y tratados internacionales incorporados a la Constitución.

Esta decisión de la Justicia fue celebrada por el propio Milei y distintos funcionarios nacionales, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. "La Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional. VLLC!", escribió Pettovello en su cuenta de X. Su mensaje fue compartido en redes por Milei, quien agregó: "No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".