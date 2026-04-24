Cuánto debe pagar el Manchester City para quedarse con Enzo Fernández

El conjunto celeste de Manchester podría realizar una propuesta para quedarse con el argentino.

Aún falta para que el mercado de pases quede activado en el fútbol internacional. Sin embargo, esto no es ningún impedimento para que se mencionen rumores de traspasos. Uno de los grandes apuntados es Enzo Fernández, que cuenta con la chance de irse del Chelsea y aparece como candidato a sumarse al plantel del Manchester City de Pep Guardiola.

No es ninguna casualidad que se hable de una salida del volante argentino. “No lo sé, no sé... Ahora estoy pensando acá. Quedan ocho partidos, la FA Cup y después está el Mundial. Después, se verá, vamos a ver”, expresó en la charla con ESPN tras la eliminación de su equipo frente al PSG en la vigente Champions League. Una serie de declaraciones que encendieron varias alarmas en relación con su futuro.

“El Manchester City está considerando a Enzo Fernández, del Chelsea, como una opción de mediocampo este verano”, informó el medio británico The Athletic en uno de los adelantos que será el mercado europeo. No obstante, se tiene conocimiento de que no será para nada fácil llevar a cabo esta operación debido a las elevadas pretensiones que el conjunto de Londres coloca para sentarse a negociar.

Si se revisa la ficha de Transfermarkt, Enzo Fernández le costó al Chelsea 121 millones de euros. Mientras que los directivos hicieron trascender que aceptan ofertas que presenten una base de 100 millones y que el resto se pueda afrontar por medio de bonos que son conocidos como objetivos deportivos que el jugador debe ir cumpliendo a medida que transcurren los partidos.

¿Qué piensa Enzo Fernández sobre su futuro?

Por otro lado, Enzo Fernández entiende que un cambio de aire es algo que no descarta después de lo que será su aventura con la Selección Argentina en el Mundial. Esto provoca que haya dos clubes interesados dispuestos a negociar su contratación, como son el PSG y el Real Madrid, que disponen de una billetera enorme para efectuar contrataciones de este calibre.

“Me gustaría vivir en España, me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Ahora mismo estoy concentrado en el Chelsea, ya veremos después del Mundial”, expresó el jugador en un stream. Estas palabras cayeron como una bomba en el club inglés. Al punto que Liam Rosenior le aplicó una sanción deportiva que lo dejó fuera de la lista de concentrados en los partidos de la Premier League.

“Hablé con Enzo hace una hora. No va a estar disponible para el partido de mañana ni contra el Manchester City el próximo domingo. Es decepcionante que Enzo hable de esa manera. No tengo nada contra él, pero cruzó una línea en términos de la cultura que queremos construir”, señaló el entrenador. Uno que fue removido de su cargo en la última semana después de coleccionar siete derrotas en ocho partidos.