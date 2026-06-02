Una multinacional inglesa despidió trabajadores de su planta en Argentina

Una importante empresa inglesa despidió trabajadores en Argentina.

Una importante empresa multinacional de capitales ingleses despidió trabajadores de su planta metalúrgica en Argentina en el medio de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei. Se trata de Welding Alloys que está radicada hace 25 años en el Parque Industrial Comirsa, San Nicolás, y que se dedica a brindar soluciones de ingeniería antidesgaste para la siderurgia como también para las industrias del cemento, minería, agro, entre otras.

Producto de la caída de la demanda que tiene la empresa, decidió despedir a 13 de sus empleados pese a tener de clientes a grandes empresas del sector como Ternium, Acindar y Siderca.

Según detallaron desde el sector sindical, en el último año se sintió fuertemente la crisis actual. “Hace un tiempo que vienen trabajando a pérdida”, afirmaron desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local al medio El Norte. También detallaron que fueron ocho los despedidos afiliados al gremio y anteriormente desvincularon a cinco del área gerencial.

También remarcaron que la empresa tiene garantizado un trabajo de diez días en Olavarría durante junio, pero para julio aún no tiene contratos de trabajo, lo cual suma incertidumbre al futuro de la compañía.

Los trabajadores detallaron que todavía no hay proyectos para julio.

Cerró una histórica metalúrgica por la crisis económica

Esto no es un caso aislado, hace pocos días una histórica metalúrgica cerró sus puertas dejando en la calle a todos sus empleados. Se trata de Menghi SRL., una empresa de Paraná, Entre Ríos, con más de 50 años de historia. Su dueño explicó que esta decisión se debe a la fuerte caída de las ventas, un mal que enfrenta toda la industria nacional y apuntó contra el gobierno de Javier Milei.

"Debido a la caída de las ventas, resultado de esta política económica implementada por el gobierno actual, y al crecimiento de los gastos, es imposible mantener en pie nuestra empresa, que venimos manejando desde hace más de 50 años los cuatro hermanos", disparó José Menghi, dueño de la empresa ubicada en Brasil y avenida Almirante Brown, al medio Uno Entre Ríos.

Además de criticar las políticas del gobierno de Javier Milei, detalló que las ventas cayeron un 50 por ciento y que eso sumado al aumento de los costos hizo que tenga que cerrar. "Con la edad que tenemos no estamos para seguir remándola más tiempo, por ello decidimos bajar los brazos. No le debemos a nadie, pero ya no damos más", remarcó el dueño de la planta dedicada al rubro metalúrgico, la construcción y la comercialización de materiales.

"Hemos pasado por todas las crisis, como el corralito, los federales, la pandemia, pero hoy se nos hace muy difícil seguir y por eso habíamos decidido cerrar", sumó Menghi en otra entrevista, en este caso a Elonce.

En esa línea, agregó: "Las ventas nos bajaron un 50%, el poder adquisitivo de la gente bajó y hoy prioriza la comida, tiene todas las tarjetas de crédito al rojo vivo. Todo hace que haya muchas obras de construcción paradas. Nosotros dependemos mucho de ese sector porque vendemos hierro para techos, rejas, portones y estructuras".

Tras el cierre, los 10 trabajadores de Menghi SRL. se quedaron sin su fuente de ingresos. Desde la empresa recalcaron que "es primordial indemnizar a los empleados" y que buscan cerrar esta etapa "de la mejor manera posible".