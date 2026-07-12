Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 12 de julio

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy, domingo 12 de julio, se actualizaron con los siguientes valores de pizarra promedio informados por las distintas petroleras.

Precios YPF

Nafta Súper: $2048.00

Nafta Premium: $2262.00

Gasoil: $2115.00

Gasoil Premium: $2323.00

GNC: $758.72

Precios Shell

Nafta Súper: $2131.86

Nafta Premium: $2434.50

Gasoil: $2199.50

Gasoil Premium: $2495.27

GNC: $636.73

Precios Axion

Nafta Súper: $2099.00

Nafta Premium: $2429.00

Gasoil: $2189.00

Gasoil Premium: $2469.00

GNC: $550.00

Precios Puma

Nafta Súper: $2027.00

Nafta Premium: $2406.00

Gasoil: $2180.00

Gasoil Premium: $2440.00

GNC: $699.00

Otras estaciones

Gulf

Nafta Súper: $1597.00

Nafta Premium: $1825.00

Gasoil: $1754.00

Gasoil Premium: $1899.00

GNC: $529.00

VOY

Nafta Súper: $2030.00

Nafta Premium: $2223.00

Gasoil Premium: $2389.00

GNC: $709.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.