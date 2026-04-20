El argentino se retiró a los 88 minutos.

A meses del Mundial 2026, cada partido a nivel clubes es clave para el futuro de la Selección Argentina, no solo para que el cuerpo técnico termine de definir la lista definitiva, sino también por la aparición de posibles lesiones. De hecho, las últimas semanas fueron alarmantes para Lionel Scaloni con las molestias que tuvo Dibu Martínez (Aston Villa) y las lesiones de Lautaro Martínez (Inter) y Cristian Romero (Tottenham).

Por si no fuera suficiente, este sábado le llegó el turno a Enzo Fernández, quien pidió el cambio sobre el cierre del partido contra el Manchester United y se retiró de la cancha con gestos de dolor. Ante dicha situación, el entrenador del Chelsea habló sobre el estado del argentino en la conferencia de prensa posterior a la derrota con los “Red Devils” por 1-0 y adelantó que ya trabajaban en su recuperación.

“Lo acabo de ver en el vestuario. Creo que era su pantorrilla. Espero que sea un calambre. Está trabajando en ello ahora mismo porque queremos que esté obviamente en forma para el martes”, respondió Liam Rosenior a The Athletic. Y es que el cuadro londinense se encuentra sexto en la Premier League y enfrentará al Brighton por la fecha 34, en la que se juega la clasificación a la siguiente Europa League, además de que todavía no se perdieron las esperanzas con sacar el ticket a la Champions.

Además de esto, el Chelsea necesitará a Enzo de cara a la semifinal de la FA Cup que se jugará el domingo ante Leeds, un encuentro clave para el cuadro londinense. Por otra parte, el DT también fue consultado por el hecho de que el volante de la “Albiceleste” no portó la cinta de capitán este fin de semana después del castigo que recibió por parte de la institución a causa de sus declaraciones sobre vivir algún día en Madrid.

En su lugar, fue el ecuatoriano Moisés Caicedo el capitán ante el United, pero Rosenior reconoció que el exjugador de River fue un verdadero capitán el tiempo que estuvo en el campo de juego. “Tenemos un grupo de liderazgo. Llevar el brazalete es un honor para este club. Hoy jugó como un capitán. Estoy muy contento con su rendimiento y con él”, afirmó el inglés.

El volante venía de volver a las canchas.

Dibu volvió a las canchas

Tras su ausencia por una molestia en los gemelos en el cruce con Nottingham Forest, Dibu Martínez volvió a la titularidad este domingo en la victoria del Aston Villa sobre Sunderland por 4-3. El marplatense jugó los 90 minutos y su equipo se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 58 puntos, manteniéndose por el momento dentro de la zona de clasificación a la próxima edición de la Champions League.