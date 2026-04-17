El elogio del cuerpo técnico de la Selección Argentina a dos jugadores que podrían ir al Mundial 2026: “Sangre nueva”

Argentina ganó sus dos amistosos de marzo.

Los amistosos disputados en La Bombonera contra Mauritania y Zambia fueron claves para el cuerpo técnico de la Selección Argentina, que aprovechó los partidos para probar algunos jugadores que todavía no tienen un lugar asegurado de cara al Mundial 2026. Si bien el primer encuentro no dejó muy buenas sensaciones con un ajustado 2-1 en el marcador, el 5-0 contra los zambianos fue una notable despedida en territorio nacional.

Dos promesas que estuvieron presentes en estos partidos fueron Nico Paz y Valentín Barco, quienes no solo mostraron un buen rendimiento dentro de la cancha en el mediocampo, sino que también anotaron sus primeros goles con el conjunto albiceleste. De hecho, el nivel que mostraron los jugadores del Como y Racing de Estrasburgo, respectivamente, fue reconocido desde el interior del grupo de Lionel Scaloni.

Así lo manifestó Roberto Ayala en una reciente entrevista con Fox Sports, en la que se refirió a los rostros nuevos del plantel con respecto a la lista que se consagró en Qatar 2022. “Nico Paz y Valentín Barco están en un gran momento y eso siempre es positivo a la hora de elegir”, comenzó el exjugador, que fue cauteloso en cuanto a las posibilidades de que ambos formen parte de la citación a la Copa del Mundo.

“Obviamente después la lista se acorta, pero es bueno tener mucho material de donde sacar. Es sangre nueva, necesitamos de esa energía”, resaltó el “Ratón”. En relación con esto, Ayala reiteró el pedido que le hizo Scaloni a los jugadores que tienen chances de viajar a la Copa del Mundo en el sentido de tratar de cuidarse para evitar lesiones y darle la prioridad que merece la Selección.

“Entendemos que es muy difícil realmente, hay muchos que se están jugando un campeonato, o a lo mejor un descenso, y no podemos pedirles que no metan el pie, pero deseamos que terminen sanos”, afirmó. Cabe mencionar que Paz se está jugando con el Como el pase a la siguiente Champions League en la Serie A, además de que está en cuartos de final de la Copa Italia. Por su parte, Barco también está en cuartos de final de la Copa de Francia con el Estrasburgo, además de que busca clasificar a las competencias internacionales por medio de la Ligue 1.

Barco se consolidó como opción para el Mundial 2026.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026