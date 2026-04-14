Scaloni tiene un sistema para seguir a los jugadores.

A solo un par de meses del inicio de la defensa del título en el Mundial 2026, el cuerpo técnico de la Selección Argentina recibió algunas duras noticias que alarmaron al grupo de Lionel Scaloni. Primero, Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo en el partido de su regreso a las canchas contra la Roma, mientras que este domingo hubo un susto por duplicado con lo que sucedió con Dibu Martínez y Cristian Romero en la Premier League.

El arquero sufrió un tirón mientras calentaba para enfrentar al Nottingham Forest y el Aston Villa tuvo que reemplazarlo antes del inicio del partido y “Cuti”, por su parte, chocó con su compañero y se lastimó la rodilla. El comunicado del Tottenham llevó algo de alivio al conjunto albiceleste al confirmarse que la lesión está en el ligamento lateral y no en el cruzado, aunque eso no quita que el central esté con lo justo para llegar a la Copa del Mundo.

Fue en este contexto en el que Roberto Ayala brindó una entrevista a Fox Sports, en la que se refirió a la situación del zaguero campeón del mundo. “Gracias a Dios, entre comillas, que no hay otra cosa más en la rodilla. Ahora le van a inmovilizar y le harán seguramente un tratamiento de plasma rico en plaquetas que es lo que se usa ahora. Después se verá”, afirmó el ayudante de Scaloni.

En relación con lo sucedido con el “Cuti”, el “Ratón” reveló que el cuerpo técnico tiene un sistema para seguir la situación de cada jugador elegible para competir por la defensa de la Copa del Mundo. “Estamos comunicándonos con todos vía Zoom o por teléfono directamente para ver cómo anduvo cada uno. En el cuerpo técnico nos repartimos varios jugadores y somos los encargados de seguirlos”, agregó.

Claro que también está el factor de la fe, de pedir que todos lleguen en buen estado al Mundial, aunque Ayala reconoció que Scaloni también le hizo un pedido a los jugadores para que se cuiden en el tiempo que queda hasta el debut con Argelia. “Nosotros lo que hicimos, Leo (Scaloni) en algún momento les dijo: ‘piensen en la Selección’. Cuando ustedes creen que tienen que… piensen un poquito”, cerró.

Tanto Dibu como Cuti llegarían en condiciones al Mundial.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026