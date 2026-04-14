José Luis Chilavert no dudó y eligió a dos arqueros de la Selección Argentina como los mejores en el puesto: quiénes son.

El histórico arquero paraguayo José Luis Chilavert volvió a generar repercusión con sus declaraciones al referirse a los mejores guardametas de la historia, en una entrevista en la que no dudó en incluirse dentro de ese selecto grupo. Fiel a su estilo frontal, el ex futbolista se ubicó entre las grandes leyendas del puesto y sorprendió al mencionar a dos futbolistas de la Selección Argentina como los únicos a los que considera a su misma altura: Emiliano Martínez y Ubaldo Matildo Fillol.

En una entrevista formato ping-pong llamada "Hablá cuando escuches a un arquero mejor que vos" del youtuber Ezzequiel, Chilavert pasó por alto varios nombres de jerarquía tanto del fútbol argentino como del plano internacional: 'Mono' Burgos, Nery Pumpido, 'Pato' Abbondanzieri, René Higuita, Víctor Valdés, Peter Cech, Dida, Edwin van der Sar, Claudio Taffarel, Claudio Bravo, Rogerio Ceni, Franco Armani, Óscar Córdoba, Alisson, Thibaut Courtois, Peter Schmeichel, Iker Casillas y Oliver Kahn, a quien elogió pero consideró que "no llega al nivel mío". Sin embargo, sí posicionó al 'Dibu' junto a él al igual que el 'Pato', ambos campeones del mundo con la 'Albiceleste'; "somos los mejores", dijo del actual arquero del Aston Villa, mientras que del ex River y Racing consideró que es "the best".

La trayectoria de José Luis Chilavert, uno de los arqueros más influyentes de la historia

La trayectoria de José Luis Chilavert se extendió por más de dos décadas y lo posicionó como una de las figuras más singulares del fútbol internacional. Nacido en Luque, Paraguay, el 27 de julio de 1965, desarrolló una carrera marcada por su regularidad y estadísticas destacadas. De acuerdo con la IFFHS, disputó 737 partidos oficiales, convirtió 62 goles —48 con Vélez, 8 con la selección paraguaya y 6 en otros clubes—, obtuvo diez títulos importantes y fue elegido tres veces como mejor arquero del mundo, en 1995, 1997 y 1998.

Su carrera profesional comenzó en 1980 en el Sportivo Luqueño, para luego pasar por Guaraní, donde logró el Campeonato Paraguayo en 1984. Posteriormente dio el salto internacional al San Lorenzo de Almagro y continuó su desarrollo en el Real Zaragoza, etapa en la que perfeccionó aspectos técnicos como la ejecución de tiros libres y penales. En la Selección de Paraguay debutó en 1989 y ese mismo año marcó su primer gol oficial.

Su consolidación llegó a partir de 1991, cuando se incorporó a Vélez Sarsfield bajo la conducción de Carlos Bianchi. En el club de Liniers se convirtió en un referente y fue pieza clave en la obtención de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1994. Durante su etapa en Vélez se destacó tanto por su rendimiento bajo los tres palos como por su capacidad goleadora, que incluyó un hecho inusual: marcó tres goles en un mismo partido oficial, todos de penal, frente a Ferro Carril Oeste en 1999.

A lo largo de su carrera también pasó por clubes como Peñarol, Racing de Estrasburgo y otros equipos, manteniendo un perfil distintivo dentro del puesto. Su influencia fue reconocida a nivel internacional: la IFFHS lo ubicó como el sexto mejor arquero del siglo XX y el segundo de Sudamérica, consolidando su lugar entre los porteros más influyentes de su generación.