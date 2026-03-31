Batistuta no dudó y eligió al mejor delantero de la historia: “Quería ser como él”

El "Bati" contó que miraba mucho a un atacante sudamericano y que lo fascinaba por lo que hacía.

La historia de la Selección Argentina expone que uno de los delanteros más temibles que tuvo fue Gabriel Batistuta, debido a que sus pies disponían de un enorme cañón que le permitía sacar potentes remates que eran imposibles de contener. El ídolo de miles de argentinos confesó que su carrera profesional la realizó observando de gran manera cada uno de los movimientos de otro jugador, al que consideró como el mejor atacante que vio en cancha.

Si se repasa la carrera del “Batigol”, que no por nada lleva este apodo porque se lo considera como sinónimo del gol, es posible encontrar que defendió las camisetas de Newell’s, River y Boca en el fútbol argentino. Mientras que en Italia jugó para la Fiorentina, la Roma y el Inter. Luego, en el final de su desarrollo profesional, se desprende un breve paso por el Al-Arabi, donde también demostró sus cualidades al marcar 27 tantos en 24 partidos disputados.

Una carrera que la hizo pensando en tratar de imitar los movimientos de un jugador que es una estrella a nivel internacional. “Ronaldo Nazário es el mejor centrodelantero que vi. Fue distinto. Quería ser como él, pero no pude”, expresó en charla con Rio Ferdinand en una entrevista que organizó en su canal de YouTube. “Él podía eludir más que yo. Eso le gustaba; a mí nunca me ha gustado. Creía que no era necesario, especialmente en Italia, porque no tenías tiempo. Si intentabas eludir, te daban una patada en los tobillos. Él sabía cómo hacerlo, era capaz de mantener la pelota, de eludir, de meter goles. Era carismático”, agregó.

“El fenómeno” de Brasil es un jugador que se consagró campeón del mundo en el Mundial 2002 que se disputó en Corea y Japón. En lo que respecta a sus estadísticas, el atacante estuvo presente en 616 partidos oficiales que se reparten en compromisos a nivel de clubes como también en selección. Mientras que sus gritos sagrados se enfrentaron en la cifra de 414. Un número que son muy pocos los que pueden darse el gusto de ostentar en su carrera deportiva.

Por otro lado, Gabriel Batistuta señaló que fue muy afortunado de compartir cancha con otros jugadores ofensivos como Diego Maradona y Claudio Caniggia, que hizo una pausa para destacar de gran manera la velocidad con la cual se desplazaba en el campo de juego. También hizo una mención especial para exjugadores como Fernando Redondo, Francesco Totti y Cafú. A los mencionados decidió colocarlos en un cinco ideal donde el “Bati” no quiso formar parte.

Batistuta molesto por el récord que Messi le robó

Hasta la temporada 2016, Gabriel Batistuta era el delantero con mayor cantidad de goles registrados en la Selección Argentina. Su conteo exponía la presencia de 55 tantos que se repartían entre diferentes ediciones de la Copa América, Eliminatorias Sudamericanas y Mundiales. No obstante, un joven Lionel Messi lo rompió y lo superó de gran manera, al punto que el registro expone 115 goles anotados en 197 partidos.

“¿Si me jodió que Messi me sacara el récord? Un poco, sí. Bastante, no un poco. Era un título que yo tenía, no es cualquier cosa. Vas por el mundo y dicen ‘es el máximo goleador de la Selección argentina’”, expresó el “Batigol” hace un tiempo en una consulta que le realizaron en el programa Podemos Hablar. “La ventaja que tengo es que vengo después del extraterrestre. Creo que yo llegué a 54 o algo de eso. Lionel tiene más y va a tener el doble de los que hice yo”, agregó.