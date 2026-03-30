Sin Panichelli: las 5 opciones de Scaloni para la delantera de la Selección en el Mundial 2026

Panichelli quedó descartado para el Mundial.

Con un notable rendimiento en el Racing de Estrasburgo y siendo goleador de la Ligue 1 de Francia, Joaquín Panichelli se perfilaba como una muy buena alternativa para la ofensiva de la Selección Argentina. Si bien el puesto de nueve está destinado a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el cordobés era la principal opción de Lionel Scaloni para tener un tercer centrodelantero en la defensa del título en el Mundial 2026, pero la lesión lo dejó afuera de toda chance de integrar la lista.

Apenas un día antes del partido con Mauritania, que la “Albiceleste” ganó por 2-1, se confirmó que el delantero de Racing de Estrasburgo había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha durante el entrenamiento. Como consecuencia, el DT santafesino ahora tiene que reevaluar sus alternativas para la tercera opción de ataque, donde al menos cuenta con cinco jugadores que darían la talla.

Sin Panichelli, la principal alternativa que tiene Scaloni en el banco es José Manuel López, el centrodelantero del Palmeiras que suma nueve goles y cinco asistencias en lo que va del año a nivel clubes. De hecho, el “Flaco” ingresó para el último cuarto de hora contra Mauritania en lugar de Thiago Almada, y también estuvo presente en los amistosos del año pasado contra Angola y Puerto Rico, en el que sumó una asistencia.

Otra alternativa la ocupa Gianluca Prestianni, de gran temporada con el Benfica, aunque con menos goles y asistencias que López. A pesar de esto, la capacidad para desbordar y desequilibrar a la defensa rival como extremo en la liga portuguesa llamó la atención del entrenador de los campeones del mundo, que lo valoraría como opción para desestabilizar a los adversarios y darle un aire fresco al equipo.

Las opciones restantes, aunque están dentro del radar del DT, ya llevan un tiempo fuera de las convocatorias del conjunto nacional. Alejandro Garnacho (Chelsea) no juega desde la derrota con Paraguay en noviembre del 2024 por las Eliminatorias Sudamericanas, Facundo Buonanotte (Leeds) no es convocado desde octubre del mismo año y Taty Castellanos (West Ham) también vio al plantel argentino por última vez en la derrota con la “Albirroja”.

Scaloni brindó una conferencia de prensa esta mañana.

Messi, titular contra Zambia

Durante la conferencia de prensa de este lunes, Scaloni confirmó que Lionel Messi formará parte del once inicial en el amistoso contra Zambia que se jugará este martes en La Bombonera a partir de las 20:15 horas. Cabe mencionar que el capitán jugó en el segundo tiempo contra Mauritania el viernes, en un partido que no terminó de convencer ni al plantel ni al cuerpo técnico.