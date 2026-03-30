Repechajes en Europa para el Mundial 2026: cuándo se juegan las finales

La recta final de la clasificación europea al Mundial 2026 llega este martes con cuatro finales del repechaje de la UEFA en Europa que se juegan de manera simultánea. Los duelos definirán a tres de los últimos cuatro clasificados del continente para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de partidos únicos, sin vuelta: empate al final de los 90 minutos lleva a tiempo extra y, de persistir la igualdad, a definición por penales.

El plato fuerte de la jornada será el cruce entre Bosnia e Italia en Zenica, con una Azzurra que necesita cortar una racha de dos ausencias mundialistas consecutivas. Gennaro Gattuso, que asumió como técnico tras el despido de Luciano Spalletti, tiene la misión de clasificar a Italia a su primer Mundial desde Brasil 2014. Ya cumplió el primer paso derrotando en Bergamo a Irlanda del Norte por 2 a 0. Ahora enfrente estará una Bosnia que llega envalentonada tras la épica remontada contra Gales en semifinales, con el eterno Edin Džeko como bandera.

En Estocolmo, Suecia recibe a Polonia en lo que promete ser el duelo más equilibrado de la fecha. Los suecos vienen de eliminar a Ucrania con un espectacular triplete de Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal, mientras que Polonia remontó ante Albania de la mano de Robert Lewandowski y Piotr Zieliński. El choque entre los dos goleadores le da a este partido un atractivo especial. Cabe recordar que la última vez que se enfrentaron en un repechaje, en 2022, Polonia se impuso 2-0 como local con goles justamente de Lewandowski y Zieliński.

Kosovo, por su parte, protagoniza una de las historias más emotivas de esta eliminatoria. Logró una remontada histórica ante Eslovaquia (4-3) y ahora enfrentará a Turquía en busca de su primera clasificación mundialista. La selección kosovar, miembro de la FIFA recién desde 2016, se medirá ante una Turquía que cuenta con jóvenes figuras como Arda Güler y que venció a Rumania en su semifinal gracias a un gol de Ferdi Kadioglu. Por ultimo, Dinamarca y República Checa se enfrentarán en Praga en un duelo que tiene a los daneses como favoritos, pero donde los checos se quieren hacer fuertes ante su gente.

Partidos y horarios del repechaje en Europa rumbo al Mundial 2026