Por qué expertos aseguran que no es seguro usar Chrome en tu Android

Chrome aparece entre los navegadores móviles con mayor riesgo para la privacidad

Google Chrome es el navegador más usado en celulares Android, pero justamente esa popularidad también lo convirtió en uno de los objetivos más atractivos para atacantes, rastreadores y campañas de phishing. Especialistas en ciberseguridad y privacidad digital advirtieron que la enorme cantidad de datos que maneja la app puede transformarse en un riesgo si el usuario no toma ciertas precauciones.

El problema no pasa porque Chrome sea “inseguro” en sí mismo. De hecho, el navegador cuenta con herramientas como Navegación Segura, alertas de sitios maliciosos y actualizaciones frecuentes. La preocupación está en el nivel de integración que tiene con el ecosistema de Google: historial, contraseñas guardadas, sincronización de datos, cookies, ubicación y métodos de pago quedan concentrados en una sola aplicación.

Por qué Chrome genera preocupación entre los expertos

Según un estudio reciente de Surfshark, Chrome aparece entre los navegadores móviles con mayor riesgo para la privacidad. El informe señala que recopila hasta 19 tipos de datos distintos, incluyendo actividad dentro de la app, historial de navegación, información financiera, identificadores del dispositivo y ubicación.

Los especialistas remarcan que cuanto más información acumula un navegador, mayor es el impacto potencial ante una filtración, una vulnerabilidad o un ataque exitoso. En la actualidad, el celular concentra cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos y códigos de verificación, por lo que cualquier acceso indebido puede tener consecuencias mucho más serias que hace algunos años.

La preocupación creció todavía más después de las últimas correcciones de seguridad lanzadas por Google. En mayo de 2026, Chrome recibió una actualización con 127 fallos solucionados, mientras que previamente se había corregido una vulnerabilidad de día cero que estaba siendo explotada activamente.

Los expertos recomiendan aplicar medidas básicas de higiene digital.

Qué recomiendan hacer en Android

Desde organizaciones como la Electronic Frontier Foundation también cuestionaron la política de cookies de terceros de Chrome, al considerar que deja a millones de usuarios más expuestos al rastreo online.

Frente a este escenario, los expertos recomiendan aplicar medidas básicas de higiene digital antes de entrar en pánico o desinstalar el navegador. Entre las principales sugerencias aparecen:

Revisar los permisos que tiene Chrome en Android.

Desactivar sincronizaciones innecesarias.

Limitar el autocompletado de pagos y contraseñas.

Mantener el navegador siempre actualizado.

Controlar periódicamente las contraseñas guardadas.

Considerar alternativas enfocadas en privacidad.

Entre las opciones más mencionadas aparecen Mozilla Firefox, Brave y DuckDuckGo, navegadores que priorizan una menor recolección de datos y más herramientas de privacidad para el usuario.