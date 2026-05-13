La Línea D del Subte de Buenos Aires extenderá su horario esta noche por el partido entre River Plate y Gimnasia, que se disputará en el estadio Monumental. De esta manera, este 13 de mayo los usuarios podrán viajar en un horario fuera de lo habitual, con el objetivo de facilitar la desconcentración del público una vez finalizado el encuentro y, al mismo tiempo, fomentar el uso del transporte público en eventos de gran convocatoria.

La medida se enmarca dentro de una política que busca mejorar la circulación en la ciudad durante espectáculos masivos, evitando la saturación del tránsito y ofreciendo una alternativa segura y accesible para quienes asistan al estadio o se movilicen por la zona en ese horario.

Hasta qué hora funcionará la Línea D hoy

Las formaciones saldrán hasta la 1 únicamente desde la estación Congreso de Tucumán, cabecera de la línea, lo que permitirá a los pasajeros regresar desde distintos puntos estratégicos de la traza. En caso de que el encuentro se alargue,

Sin embargo, durante este esquema especial, los usuarios sólo podrán descender en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio, que fueron seleccionadas por su conectividad con otros medios de transporte y su cercanía con zonas de alta circulación nocturna.

Es importante tener en cuenta que no todas las estaciones estarán habilitadas para el descenso, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.

Dónde ver River vs Gimnasia en vivo

River y Gimnasia se enfrentarán este miércoles 13 de mayo a las 21:30 (horario argentino) en el Estadio Más Monumental, en un partido válido por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Lucas Novelli en el VAR, y se podrá ver en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El cruce se disputará a partido único: en caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir el empate, la clasificación se definirá desde el punto del penal. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales del certamen, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Rosario Central y Racing. La final del Torneo Apertura 2026 está programada para el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

River llega a esta instancia tras una clasificación dramática frente a San Lorenzo. El equipo de Eduardo Coudet empató 2-2 en los 120 minutos reglamentarios y se impuso 4-3 en la tanda de penales, con una actuación determinante del joven arquero Santiago Beltrán, que le contuvo dos remates al Ciclón. En el plano físico, hay tranquilidad en el cuerpo médico: Marcos Acuña terminó el encuentro con una sobrecarga en el gemelo y Aníbal Moreno con un calambre, pero ambos llegarán en condiciones para ser titulares.