Vuelven “Las Brujas”: cómo viajar en los históricos vagones de madera de la Línea A.

Hay experiencias en Buenos Aires que funcionan casi como un viaje en el tiempo, y pocas generan tanta fascinación como volver a subir a “Las Brujas”, los históricos vagones de madera de la Línea A del subte que marcaron generaciones enteras de porteños. Después de años convertidos en piezas patrimoniales y apariciones esporádicas, estos coches centenarios volverán a circular en un recorrido especial organizado en el marco de la Semana de Mayo.

La propuesta, que combina historia, nostalgia y patrimonio urbano, permitirá recorrer parte de la ciudad en los mismos vagones que comenzaron a funcionar en 1913, cuando Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad de América Latina en tener subte.

Qué son “Las Brujas” y por qué son un ícono porteño

Los coches “Las Brujas”, nombre con el que popularmente se conoce a los antiguos vagones La Brugeoise, fueron fabricados en Bélgica a comienzos del siglo XX y circularon de manera regular por la Línea A hasta 2013. Su apodo deriva justamente de la ciudad de Brujas y de la empresa que los construyó: La Brugeoise et Nivelles.

Durante décadas formaron parte de la vida cotidiana porteña y, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en un símbolo cultural de la ciudad. Su estructura íntegramente de madera, las lámparas originales, los asientos tapizados y hasta el característico sonido de los vagones construyen una experiencia completamente distinta a la del subte actual. De hecho, hasta su retiro, la flota de la Línea A era considerada la más antigua del mundo en servicio comercial.

Cómo será el recorrido especial

El paseo especial se realizará el sábado 16 de mayo después de la medianoche y tendrá un recorrido entre las estaciones Perú y Acoyte, replicando parte del trayecto histórico original de la Línea A. Cada viaje durará aproximadamente 40 minutos y contará con guías que relatarán historias y curiosidades sobre los primeros años del subte porteño.

La experiencia será gratuita, aunque con cupos limitados y previa inscripción. Según informó Subterráneos de Buenos Aires, los interesados deberán anotarse desde el 13 de mayo a través de la cuenta oficial de Instagram @BAsubte. Además, el recorrido está pensado no solo como un paseo turístico, sino también como una experiencia patrimonial, donde los pasajeros pueden observar detalles originales conservados tras las tareas de restauración realizadas en los coches históricos.