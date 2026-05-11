7 plantillas gratis de Excel para organizarte

Microsoft y otros sitios especializados ofrecen decenas de plantillas descargables para todo tipo de usos: desde listas de tareas hasta presupuestos empresariales, pasando por planificadores de viaje, calendarios académicos y gestión de redes sociales. Estas son las 7 más útiles para empezar.

1. Presupuesto mensual personal

La plantilla más descargada de todas y con razón. Permite registrar ingresos, gastos fijos y variables por categorías —hogar, transporte, alimentación, ocio— y ver de un vistazo en qué se va el dinero cada mes. Las versiones más completas incluyen gráficos automáticos que resumen visualmente los ingresos totales, los objetivos de ahorro y los gastos, facilitando la identificación de áreas de mejora. Disponible gratis en excel.cloud.microsoft.

2. Calendario mensual o anual 2026

Ideal para anotar eventos, vencimientos y fechas importantes sin depender de ninguna app. Las plantillas de calendario para Excel muestran los meses con espacio para anotar recordatorios en cada día, resaltan los fines de semana y permiten marcar fechas especiales con colores. Hay versiones mensuales, trimestrales y anuales. Se pueden descargar gratis en calendarlabs.com o en la galería oficial de Microsoft.

3. Lista de tareas semanal

Para quienes tienen muchas responsabilidades y necesitan no perder ninguna. Esta plantilla permite anotar los deberes y las listas de tareas con fechas límite para saber qué hay que entregar cada día. Tiene columnas para prioridad, estado y fecha de vencimiento. Al abrirla cada mañana, el panorama de la semana queda claro en segundos.

4. Planificador de viaje familiar

Una de las más completas de la categoría personal. Incluye campos para fechas, destinos, noches de estancia, alojamiento, reservas, fecha de inicio y final, totales y lista de viajeros con nombre. También tiene secciones para contactos de emergencia, lista de equipaje y transportes. Perfecta para organizar vacaciones largas o viajes en grupo sin que se escape ningún detalle.

5. Seguimiento de deudas y pagos

Para quienes tienen cuotas, préstamos o tarjetas y quieren salir de deuda de forma estratégica. Permite ingresar el saldo, el tipo de interés y el pago mínimo de cada deuda, y comparar las estrategias de pago para ver el interés total y el plazo de cancelación. Incluye el método Bola de Nieve —pagar primero las deudas menores— y el método Avalancha —priorizar las de mayor tasa—. La barra de progreso visual ayuda a mantener la motivación.

6. Planificador de programación semanal

El organizador más visual de la lista. Tiene casillas generales para objetivos semanales, elementos pendientes y fechas límite, con espacios para anotar lo que hay que hacer cada día de la semana. Es útil tanto para uso personal como para equipos pequeños que necesitan coordinar tareas sin herramientas pagas.

7. Calendario de contenido para redes sociales

Para creadores, community managers o emprendedores que gestionan sus propias redes. Permite planificar fechas, horarios, mensajes a publicar, notas visuales y un espacio para los enlaces una vez publicados. Con esta plantilla se puede visualizar de un vistazo qué se publica cada día y en qué canal, sin necesidad de herramientas de pago como Hootsuite o Buffer.