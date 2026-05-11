OpenAI invierte 4.000 millones de dólares en una nueva filial para impulsar la IA en empresas

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de OpenAI

OpenAI ​anunció el lunes que va a crear una nueva empresa con una inversión inicial de más ‌de 4.000 millones de ‌dólares para ayudar a las empresas a desarrollar e implementar sistemas de inteligencia artificial, y que adquirirá Tomoro, una firma consultora de IA, para ampliar rápidamente esta unidad.

Tras la gran acogida que tuvieron sus primeros modelos entre los consumidores, OpenAI ha estado trabajando intensamente ​para firmar contratos ⁠corporativos y establecer una fuerte presencia en el ‌mundo empresarial, donde su IA se implementará ⁠a gran escala.

La iniciativa, que ⁠será propiedad mayoritaria y estará controlada por OpenAI, llega también en un momento en que su competidor Anthropic ⁠disfruta de un gran éxito en su ​apuesta por la IA empresarial, con ‌su familia de modelos Claude, ‌que está experimentando una rápida adopción entre las ⁠empresas.

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La nueva empresa, denominada OpenAI Deployment Company, ayudará al fabricante de ChatGPT a integrar a ingenieros especializados en la implementación de IA de vanguardia en ​las organizaciones, ‌que luego trabajarán en estrecha colaboración con diversos equipos para identificar dónde puede tener un mayor impacto la IA, según OpenAI.

Su adquisición de Tomoro, una consultora que ayuda a ⁠las empresas a implementar la IA, aportará a la nueva unidad, desde el primer día, alrededor de 150 ingenieros de IA con experiencia y "especialistas en implementación".

Tomoro se constituyó en 2023 en alianza con OpenAI y cuenta con empresas como Mattel, Red Bull, Tesco y Virgin Atlantic ‌entre sus clientes, según su página web.

Reuters informó la semana pasada de que las empresas conjuntas que OpenAI y Anthropic crearon por separado con firmas de capital riesgo están en conversaciones para adquirir empresas de servicios ‌que ayudan a las empresas a aplicar la inteligencia artificial.

La unidad de aplicación de OpenAI es una asociación empresarial ‌entre OpenAI y ⁠19 firmas, liderada por TPG, con Advent, Bain Capital y Brookfield como socios ​cofundadores, según el fabricante de ChatGPT.

Con información de Reuters