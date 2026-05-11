Selección Argentina: el informe de la AFA sobre la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Scaloni debe presentar la lista definitiva el 2 de junio.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, a poco más de un mes para el debut de la Selección Argentina contra Argelia en el estadio de Kansas City. De ahí que se vivan semanas clave para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que evalúa cada detalle para terminar de definir a los 26 convocados que formarán parte de la defensa del título en Estados Unidos, Canadá y México.

Con respecto a la conformación de la lista, el entrenador tendría confirmados a 22 de los 26 futbolistas, por lo que restaría definir los últimos cuatro que acompañarán en la Copa del Mundo. Ahora bien, estos cuatro jugadores se definirán en base a una lista preliminar que constaría de entre 35 y 55 nombres, entre los cuales es requisito que haya cuatro arqueros y que debe ser entregada a la FIFA antes del 25 de mayo, según comunicó la AFA.

Esto se debe a que ese día es la fecha límite para que los clubes liberen a los jugadores para los entrenamientos de los seleccionados, a excepción de aquellos que disputen finales a nivel internacional. Para estos casos, habrá una prórroga para la liberación hasta el 30 de mayo, apenas unos días antes de la confirmación de la lista definitiva, cuya entrega la FIFA estableció para el 2 de junio.

Por otro lado, en cuanto a los nombres que suenan para conformar la nómina mundialista en el conjunto albiceleste, es claro que el arco tiene a Dibu Martínez y Gerónimo Rulli como sus dos opciones principales, mientras que el tercer guardameta se definirá de la lista preliminar. En la defensa, los que suenan como confirmados son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico, además de Cristian Romero, en recuperación de su lesión en la rodilla derecha.

Hacia la mitad de la cancha, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes son los principales nombres, mientras que Thiago Almada y Nico Paz tienen grandes chances de sumarse a la lista. Por último, el ataque estaría compuesto por Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi, a quienes se suma la posibilidad de contar con José Manuel López, Nicolás González y Giuliano Simeone.

Todavía no se confirmó la participación del capitán.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026