Papelón libertario: Paoltroni presentó un solo proyecto en 2026 y fue para pedir la intervención de Formosa

El senador libertario por Formosa, Francisco Paoltroni, quedó en el centro de las críticas luego de que se conociera que en lo que va de 2026 presentó un solo proyecto de ley en el Senado de la Nación. La única iniciativa impulsada por el legislador fue el pedido de intervención federal a la provincia de Formosa, una propuesta que generó rechazo transversal tanto en sectores políticos como sindicales, judiciales y sociales.

El proyecto, identificado con el número 569/26 y presentado el pasado 23 de abril, solicita la intervención federal de los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La iniciativa fue rápidamente cuestionada por intendentes, presidentes de comisiones de fomento, organizaciones sindicales, referentes judiciales, abogados, empresarios y representantes de pueblos originarios, quienes coincidieron en señalar que no existen fundamentos institucionales ni constitucionales para avanzar con una medida de ese tipo.

El rechazo también alcanzó a organismos nacionales. Entre ellos, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales y la CGT Regional Formosa, que incluso declaró a Paoltroni “persona no grata para los trabajadores”.

Más allá de ese proyecto, la actividad legislativa del senador libertario durante el año fue prácticamente inexistente. Según los registros parlamentarios, Paoltroni sólo acumuló otras tres intervenciones menores en el Senado. El 23 de febrero acompañó un proyecto de declaración impulsado por la senadora salteña Emilia Orozco que expresaba beneplácito por la detención y traslado del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa por parte de fuerzas armadas estadounidenses.

Tres días después, el 26 de febrero, intervino únicamente para comunicar la designación de autoridades de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside dentro de la Cámara alta. Finalmente, el 30 de marzo, adhirió a un proyecto de declaración del senador Agustín Monteverde vinculado al fallo judicial internacional por la causa YPF.

El rechazo al senador libertario

La escasa actividad parlamentaria despertó fuertes cuestionamientos desde sectores del peronismo formoseño. Uno de los dirigentes que salió al cruce fue el diputado provincial Rodrigo Vera, quien calificó como “intrascendente” el paso de Paoltroni por el Congreso.

“Sigue la línea del jefe de Gabinete Manuel Adorni, está ‘deslomándose’ en el Senado, porque en estos tres años realmente no ha traído ningún proyecto en beneficio de la provincia de Formosa”, ironizó Vera en declaraciones difundidas por medios provinciales.

El legislador justicialista sostuvo además que el senador libertario insiste de manera reiterada con la idea de intervenir la provincia porque “no acepta que las autoridades se definan democráticamente en las urnas”. “Su presencia es bastante intrascendente porque el único proyecto del que habla una y otra vez es el de intervención de la provincia de Formosa. Esta es como la tercera o cuarta vez que plantea la misma idea”, cuestionó.

Vera también apuntó contra el origen político y territorial del senador, recordando que Paoltroni es oriundo de General Alvear y acusándolo de desconocer la realidad formoseña. “Está muy frustrado por no conocer la provincia de Formosa, ni su historia ni la identidad de los formoseños”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el dirigente libertario pretende que “no decidan los formoseños, sino que nos ordenen desde Buenos Aires”. Además, cuestionó el planteo de intervenir los tres poderes provinciales, al considerar que se trata de “un pedido descabellado” que no encuentra sustento en la Constitución Nacional.

“La Carta Magna sólo prevé una intervención federal ante invasiones, sedición o quiebre institucional. Nada de eso ocurre en Formosa”, remarcó. Para Vera, el trasfondo político del planteo busca correr el eje del debate nacional y evitar que se discuta la situación económica y los escándalos que atraviesa el gobierno libertario.

“Lo que sí está ocurriendo es una grave crisis a nivel nacional”, enfatizó, y vinculó esa situación con casos como el escándalo de $Libra, las denuncias en ANDIS y cuestionamientos contra el propio Manuel Adorni.

“Han traicionado la esperanza y la confianza de la gente que los votó”, sostuvo Vera, quien además señaló que los efectos de las políticas nacionales “se ven en la economía de cada familia, en los comercios y en las empresas que cierran todos los días”.