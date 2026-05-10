El presidente Javier Milei ratificó su respaldo a Manuel Adorni en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y demoras en la presentación de su declaración jurada. Mientras la oposición y sectores internos reclaman explicaciones, el mandatario insiste en que su funcionario “tiene todo en orden” y descarta su salida del gabinete. Al mismo tiempo, la tensión con la CGT y los sindicatos combativos se profundiza, con llamados a endurecer el plan de lucha contra el Gobierno. En el frente interno, el Ejecutivo ajusta la letra chica del “Súper RIGI”, un régimen de incentivo a inversiones en sectores estratégicos como inteligencia artificial, defensa y autos eléctricos, que será enviado al Congreso en los próximos días. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Tras los dichos de Bullrich, Juez también apura a Adorni: "Inconmensurable"
El jefe de Gabinete empieza a sufrir presiones internas para que acelere la presentación de su declaración jurada.
Hace 8 minutos
El presidente de la UCR de Santa Fe apuntó contra Adorni: "Hay Sobresueldos o están robando"
El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, hizo duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al cuestionar el crecimiento patrimonial del funcionario y asegurar que “no está pudiendo justificar” su nivel de vida con los ingresos oficiales que percibe.
Además, advirtió que la situación golpea la credibilidad del Gobierno nacional y profundiza el malestar social en medio de la crisis económica.
“Adorni no está pudiendo justificar su incremento patrimonial y los gastos que hoy ascienden a 800 millones de pesos. Si no tenés nada para esconder, presentás la declaración jurada y explicás de dónde salió la plata”, sostuvo Chiarella por Splendid AM 990.
El dirigente radical afirmó que la imposibilidad de explicar el origen de determinados bienes y gastos abre interrogantes inevitables. “Cuando tu ingreso no puede justificar tu nivel de vida es dudoso y hay que investigar”, señaló. En ese sentido, fue todavía más contundente: “Para mí hay dos caminos: o hay sobresueldos, que ya está mal, o están robando y la plata sale de otro lado. En cualquiera de los dos casos está mal”.
Con información de Noticias Argentinas.
Hace 13 minutos
Se desplomaron las ventas minoristas: ya acumulan un retroceso del 3,5% en el año
Se registró una caída interanual del 3,2% en abril. El 58,7% considera que el contexto no es propicio para inversiones.
Hace 1 hora
Crisis de Milei y Sadir: cada vez más jóvenes vuelven a vivir con sus padres
La titular de la Dipec aseguró que "la realidad económica hoy condiciona muchísimo la posibilidad de acceder a una vivienda y sostenerla”. En marzo, la Canasta Básica Total (CBT) se situó en $1.396.662,66 para una familia tipo de cuatro integrantes.
Hace 1 hora
Tras los dichos de Bullrich, Juez también apuró a Adorni
En medio de la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el senador nacional Luis Juez se pronunció desde Río Cuarto y reclamó una resolución inmediata del caso. “El daño es inconmensurable”, advirtió, al tiempo que instó a que se defina cuanto antes para evitar que la crisis siga afectando al Gobierno. “Resolvelo lo más rápido que puedas. Yo no te tengo que pedir la renuncia porque no soy el Presidente, pero hace rato que recorro el territorio y no puedo hablar de otras cuestiones”, lanzó.
De esta manera, Juez se alineó con las presiones que ya había expresado la ministra Patricia Bullrich, y reforzó el pedido de una salida rápida frente a las denuncias que golpean al oficialismo.
Hace 2 horas
Una pelea brutal en el sistema de poder que llevó a Milei al gobierno
Una facción de Comodoro Py puso a Adorni a la parrilla y tiene a los Milei en la mira. La ambición de Bullrich y la falta de recambio en el país empresario. Macri desmiente reuniones con su ex ministra y busca rescatar al PRO. Los negocios que enfrentan a los hermanos con La Nación. La cola de los desocupados y la encrucijada de la industria.
Deja vu. Es lo que viven a esta altura los actores de poder que llevaron a Javier Milei a lo más alto. El arco que fracasó en tiempo récord con la aventura de Mauricio Macri en la Casa Rosada y apostó después por Milei empieza a resignarse: la reelección del ex panelista se complica cada vez más y la rotonda para retomar popularidad no aparece. Milei se está albertizando.
Hace 3 horas
Mileísmo sin Milei
La pérdida de legitimidad del gobierno, el deterioro del mercado laboral y el desplome del consumo aceleran las discusiones dentro del poder económico sobre una transición hacia un post mileísmo.
Si usted necesita un test rápido para saber si una persona común es “de derecha” deberá atender dos señales, la primera es que dirá que no le interesa la política, la segunda, profundizando un poquito más, es que dirá que izquierda y derecha son categorías del pasado, que no existen más. Sin embargo, en el mundo material, estar de un lado u otro del espectro ideológico se materializa de manera más concreta, sintetizando a gran escala supone estar de uno de los lados de la lucha de clases. Por supuesto, existe el sueño de la armonía, del win-win entre el capital y el trabajo –la doctrina peronista entraña esta creencia, aunque no sea neutral– pero la puja existe con prescindencia de cómo sea conducida. Sintetizando nuevamente, hay gobiernos que favorecen las condiciones de vida de los trabajadores y gobiernos que no. Y en el caso argentino la experiencia práctica muestra que los gobiernos de derecha desmejoraron siempre las condiciones de vida de los trabajadores, es decir de las mayorías, lo que introduce un viejo problema de la política: la construcción de legitimidad. En este punto llegamos al presente.
Hace 4 horas
¿Adorni lo deja a Milei sin 2027?: la encuesta que asusta al Gobierno
Una encuesta de la consultora Managment & Fit reflejó la caída de la valoración del gobierno de La Libertad Avanza y en la imagen del Presidente. La alarma respecto al 2027.
Las continuas revelaciones sobre las presuntas irregularidades patrimoniales de Manuel Adorni y la falta de explicaciones claras no solo hacen mella en la imagen del jefe de Gabinete, sino en la de Javier Milei y en la aprobación del Gobierno. Esto lo sostuvo una encuesta de la consultora Managment & Fit.
Hace 11 horas
Galperin, el peor rostro de la élite argentina
La burla de Marcos Galperin a una jubilada que no llega a comprar alimentos y medicamentos sirve como disparador para analizar la calidad de las élites argentinas, ubicadas entre las peores en un ranking mundial. Detrás del discurso del mérito aparece un empresario poderoso que recibe beneficios públicos, pero desprecia a los vulnerables.
Marcos Galperin, se burló de la angustia de una jubilada a la que no le alcanza el dinero para comprar alimentos y medicamentos. Imagen: ChatGPT.
Hace 15 horas
Bullrich 2027: cómo el círculo rojo planea el reemplazo de Milei
El sistema se está reconfigurando ante la amenaza de que el colapso de este experimento derive en un gobierno que llegue con el mandato y la voluntad de deshacer las reformas de estos dos años. No es la mejor candidata, pero es la que tienen.
Hace 15 horas
Bullrich acecha a Milei, Kicillof pisó fuerte en Córdoba y Caputo afila medidas
El presidente le ordenó al ministro de Economía hacer lo que tenga que hacer para poder reelegir. El círculo rojo ya lo considera un pato rengo. Karina ahora quiere negociar con los gobernadores. La situación social es desesperante. El peronismo se ve en el poder en 2027.
Hace 16 horas
Casación ordenó reabrir la causa por la represión a los jubilados
El fallo vincula el "paradigma de combate" de las fuerzas de seguridad con un intento de desalentar la protesta social de el sector más golpeado por el ajuste del gobierno de Milei.
El juez Alejandro Skolar advirtió sobre un “paradigma de combate” en las fuerzas de seguridad y alertó que la violencia estatal contra sectores vulnerables produce un “efecto desaliento”. (Foto: Leandro Teysseire).
Hace 16 horas
Lo que el sistema llama "no hacer nada”
La carga invisible que sostienen millones de mujeres todos los días incluye criar, cuidar, organizar, contener y sobrevivir en un sistema que sigue considerando ese trabajo como una “elección” y no como un aporte esencial para la vida y la economía.
Hace 17 horas
Nuevo ataque del Gobierno a la UBA, a días de la Marcha Federal Universitaria
Yacobitti había advertido que el Gobierno nacional no transfirió un solo peso destinado a hospitales universitarios. El subsecretario de Políticas Universitarias señaló que las autoridades pretenden retener el equivalente al 95% del fondo total.
Hace 20 horas
Alerta sanitaria: una enfermedad en ovinos pone en jaque las exportaciones
Argentina perdió su estatus de "país libre" y se frenaron los embarques hacia Brasil y Túnez. El vaciamiento del organismo impulsado por el Gobierno nacional compromete la fiscalización en las plantas de faena. Advierten que “esos controles se resienten porque una misma persona debe realizar un montón de tareas”.
El pasado 11 de abril, el Senasa confirmó que tres ovinos importados desde Paraguay entre 2021 y 2022 murieron en 2025 por padecer esta enfermedad neurodegenerativa.
Hace 22 horas
Adorni, Andis, $Libra: la ruta del dinero que conecta los escándalos que rodean a Milei
Los escándalos que sacuden al gobierno de Javier y Karina Milei comparten rasgos, operadores y eventuales beneficiarios. Pagos en efectivo, transferencias sin respaldo, billeteras virtuales, cripto negocios, financieras informales y traders se cruzan en una trama de presunta corrupción estructural que acumula evidencias.
10:30 | 09/05/2026
La bomba del Turco Asís sobre el Gobierno de Milei que lo deja KO
El escritor y analista político también se refirió a los escándalos que afectan a Manuel Adorni e ironizó al afirmar que en el Gobierno "no saben robar".
09:43 | 09/05/2026
Milei volvió a respaldar a Adorni: "No lo voy a ejecutar para ganar una elección"
El Presidente apoyó con firmeza a su Jefe de Gabinete en medio del revuelo por las constantes revelaciones y dudas sobre el patrimonio de Adorni.