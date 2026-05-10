Tras los dichos de Bullrich, Juez también apura a Adorni: "Inconmensurable"

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, hizo duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al cuestionar el crecimiento patrimonial del funcionario y asegurar que “no está pudiendo justificar” su nivel de vida con los ingresos oficiales que percibe.

Además, advirtió que la situación golpea la credibilidad del Gobierno nacional y profundiza el malestar social en medio de la crisis económica.

“Adorni no está pudiendo justificar su incremento patrimonial y los gastos que hoy ascienden a 800 millones de pesos. Si no tenés nada para esconder, presentás la declaración jurada y explicás de dónde salió la plata”, sostuvo Chiarella por Splendid AM 990.

El dirigente radical afirmó que la imposibilidad de explicar el origen de determinados bienes y gastos abre interrogantes inevitables. “Cuando tu ingreso no puede justificar tu nivel de vida es dudoso y hay que investigar”, señaló. En ese sentido, fue todavía más contundente: “Para mí hay dos caminos: o hay sobresueldos, que ya está mal, o están robando y la plata sale de otro lado. En cualquiera de los dos casos está mal”.

Con información de Noticias Argentinas.