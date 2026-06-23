Más gremios presionan a la CGT con un nuevo paro nacional de 36 horas

Los gastronómicos (UTHGRA), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los conductores de locomotoras de La Fraternidad consideran "blandas" las protestas escalonadas que quiere la CGT y piden por un paro de 36 horas.

Un grupo de gremios volverá a ejercer presión interna en el movimiento obrero para que se concrete una medida de fuerza en contra del Gobierno de Javier Milei: Uthgra, UTA y La Fraternidad pedirán este jueves que la CGT lleve adelante un paro de 36 horas. Mientras la central obrera pretende llevar adelante un plan de lucha con huelgas sectoriales y escalonadas, cada vez más ramas del sindicalismo proponen endurecer su posición frente a las políticas de la Casa Rosada.

Los gastronómicos (UTHGRA), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los conductores de locomotoras de La Fraternidad consideran "blandas" las protestas escalonadas que quiere la CGT y piden por un paro de 36 horas. Para estos gremios de posición más dura, la CGT está siendo muy "tolerante" con el Gobierno, ante lo cual piden medidas "drásticas" y citan como ejemplo "lo que lograron las universidades", que consiguieron un reciente aumento por encima de lo que quería otorgar el Poder Ejecutivo.

Según Noticias Argentinas, este grupo de gremios mantendrá una reunión este martes por la tarde en la sede de los gastronómicos que lidera Luis Barrionuevo, donde asistirán los dirigentes gremiales Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA).

Este encuentro se da apenas dos días antes de la cita del próximo jueves del Consejo Directivo de la CGT, que desde la semana pasada analiza el estado de situación de cada rama para encontrar una manera de planificar y sostener medidas de protesta en el tiempo.

Más críticas de gremios

Recientemente, dos dirigentes gremiales de peso también presionaron a la CGT con realizar otra medida de fuerza contra las políticas económicas del gobierno mileísta. También apuntaron contra la central obrera por fallar en sus estrategias para frenar la reforma laboral.

"La mayoría de los trabajadores del transporte estamos pasando esta situación y la única forma de revertirla es la lucha. Hay que pelear en la calle contra Milei. Se intentó por otras vías, pero la única herramienta que queda es la movilización y la defensa de nuestros derechos", dijo el líder de Camioneros, Pablo Moyano, al participar de un encuentro promovido por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).

Por su parte, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, también cuestionó a la cúpula cegetista y le reprochó haber "dejado pasar" la reforma laboral de Milei. "Estamos pasando las consecuencias ahora. Para hacer una mediada de fuerza tenemos que pensar la estrategia, porque para hacer una asamblea tenemos que pensar que no nos descuenten las horas...", se quejó en diálogo con El Destape 1070.