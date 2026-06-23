La Justicia dejó en un limbo la conducción de Barrionuevo en el gremio gastronómico

La Justicia dejó sin reconocimiento a Luis Barrionuevo como secretario general reelecto al frente de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), uno de los sindicatos con mayor número de afiliados de la Argentina y que el dirigente encabeza desde hace 41 años de manera ininterrumpida. Lo hizo un juez del Trabajo al rechazar un amparo presentado por el gremialista una vez que no logró que el Gobierno le otorgara la certificación formal de su revalidación en las urnas el 29 de diciembre pasado. El fallo es otro capítulo de la disputa fratricida que mantiene desde hace un par de años con su excuñado Dante Camaño, secretario general de la seccional porteña, la mayor de la organización.

El juez Julio Grisolía desestimó un planteo de Barrionuevo que en última instancia reclamaba a la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que le extendiera una certificación de autoridades provisoria. Trabajo evitó hasta ahora darle el reconocimiento al gastronómico por la existencia de otra causa judicial iniciada por Camaño, impulsor de la opositora Lista Gris Naranja, para impugnar la elección por haber sido supuestamente marginado de ese proceso.

La certificación es la herramienta burocrática del Estado que blinda las decisiones de una autoridad sindical desde trámites bancarios hasta escrituras o designaciones internas en cada organización. De hecho la caída en desgracia de Abel Furlán que derivó en la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) arrancó con la negativa del Ejecutivo a validar su reelección ante la existencia de una impugnación opositora.

Barrionuevo y Camaño pulsean al menos desde 2021. El líder de la Uthgra busca desplazar a su excuñado –hermano de Graciela Camaño, la dirigente peronista que por décadas fue esposa del líder gastronómico nacional- de la seccional porteña y el referente local, a su vez, reclama por una supuesta deuda de 62 mil millones de pesos a la conducción nacional. La puja se dirime en el plano electoral y en el judicial al menos en tres áreas: la Justicia nacional del Trabajo, el fuero Contencioso Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia porteño.

A pesar de la influencia clave de Barrionuevo sobre la CGT, el peronismo, los sectores de la UCR donde domina el operador Enrique “Coti” Nosiglia y un núcleo de los servicios de inteligencia, Camaño puede jactarse de contar con el beneplácito de Javier Milei y de Mauricio Macri así como de los funcionarios judiciales que le responden al expresidente vía Daniel Angelici. De hecho suele recordarles a sus interlocutores que para las causas sensibles cuenta con los servicios jurídicos de Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro del gobierno de Cambiemos y referente ineludible de la denominada “mesa judicial” que operó contra jueces y fiscales indómitos durante aquella gestión.