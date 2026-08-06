Tras el bono para frenar los paros, docentes de Santa Cruz denuncian acciones de entorpecimiento por parte de Vidal

Tras el pago de un bono de 500 mil pesos a los docentes que no se adhirieron al paro provincial, y el descuento de los días a los trabajadores que se sumaron a la medida de lucha, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunciaron que ambas decisiones contradicen el proceso de negociación paritaria y anunció la convocatoria a asambleas en toda la provincia para definir nuevas acciones gremiales.

En un comunicado, ADOSAC manifestó su desacuerdo y señaló que la medida fue adoptada luego de la convocatoria realizada para cerrar el acuerdo paritario. De esta manera, indicaron: "Lo sucedido en las últimas semanas evidencia una profunda contradicción. Mientras el Gobierno Provincial convocaba a las organizaciones sindicales incluso durante el feriado del 10 de julio para cerrar el Acuerdo Paritario y garantizar la liquidación de los porcentajes salariales, paralelamente avanzaba con nuevos descuentos que vuelven a afectar el bolsillo de miles de docentes santacruceños".

Cuestionamientos a la negociación

Asimismo, sostuvo que participó de esa instancia "con responsabilidad, privilegiando que las y los trabajadores percibieran cuanto antes la recomposición salarial acordada" y agregó que lo hizo "convencidos de que la negociación colectiva debe desarrollarse en un marco de buena fe, respeto mutuo y voluntad de encontrar soluciones".

En el comunicado, la organización sindical afirmó que las decisiones posteriores del Gobierno provincial "contradicen ese principio" y expresó que "la buena fe negocial no puede ser exigida únicamente a las organizaciones sindicales; también debe reflejarse en la conducta del Estado".

Además, señaló que "convocar al diálogo mientras se adoptan medidas que lesionan el salario de las y los trabajadores deteriora la confianza, debilita la negociación colectiva y pone en riesgo la credibilidad de los acuerdos alcanzados".

ADOSAC calificó de "extorsión" el bono de Vidal

El sindicato ya había cuestionado, según la Agencia Noticas Argentinas, al Gobierno de Vidal por el bono extraordinario de $500.000, creado mediante el Decreto Provincial 673/26, destinado a docentes, supervisores, directivos y personal de apoyo que mantuvieron asistencia perfecta entre febrero y el 30 de junio, sin adherir a medidas de fuerza.

El referente de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, expresó que el Gobierno provincial "prefiere la extorsión al diálogo", al establecer un beneficio que excluye a quienes ejercieron el derecho de huelga. El gremio sostuvo además que el monto del bono supera ampliamente la recomposición salarial obtenida en la última negociación paritaria.

Valentín calculó que el incremento del 10% acordado para julio representa entre $220.000 y $230.000 para un docente recién ingresado con doble cargo, mientras que el bono de $500.000 equivale a más del doble de esa mejora mensual y ronda el 36% del salario de un docente, aunque no se incorpora al básico ni impacta en la antigüedad, el aguinaldo o la jubilación.

Reclamos y nuevas asambleas

En otro tramo del comunicado, ADOSAC sostuvo que "cada peso que se descuenta del salario obliga a muchas familias docentes a endeudarse para cubrir necesidades básicas" y responsabilizó políticamente al gobernador Claudio Vidal "por las consecuencias que estas decisiones tienen sobre la vida de las y los docentes santacruceños".

El sindicato reclamó al Ejecutivo provincial que "cese las políticas de castigo salarial, respete el principio de buena fe en la negociación colectiva y cumpla íntegramente con los compromisos asumidos en la mesa paritaria".

Además de los cuestionamientos salariales, ADOSAC denunció que persisten problemas de infraestructura en establecimientos educativos. Como ejemplo, mencionó la suspensión de actividades en el Secundario N°10 de Río Gallegos por fallas edilicias y aseguró que existen otras escuelas con clases interrumpidas por motivos similares.

Por último, la organización convocó a todas las filiales de la provincia a realizar asambleas para evaluar la situación y definir las próximas medidas gremiales, al tiempo que advirtió que el Gobierno aún no informó cuántos docentes accederán al bono extraordinario ni cuál será el costo fiscal total del programa.