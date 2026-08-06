Crisis con Brasil: Bolsonaro Jr salió en defensa de su "amigo" Milei

El hijo de Jair Bolsonaro y candidato a presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, defendió al presidente Javier Milei, a quien definió como su "amigo", y cuestionó la decisión de Luiz Inácio Lula da Silva de rebajar el nivel de la relación bilateral con Argentina.

"Repudio, con vehemencia, la decisión del gobierno Lula de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina, nación hermana, nuestro mayor socio comercial en América del Sur y amiga histórica del pueblo brasileño", comenzó el mensaje de Bolsonaro. "Romper con Buenos Aires no es un hecho inevitable: es el resultado directo de una política exterior ideologizada y confrontacionista, que en pocos meses ha fabricado crisis con tres países de nuestra región —los Estados Unidos, nuestro mayor socio en el continente, el Paraguay, vecino y aliado histórico, y ahora Argentina", continuó.

El postulante a la presidencia de Brasil consideró que "la soberanía y el prestigio de Brasil no se protegen con bravatas eleitoreiras y rupturas diplomáticas", sino que se protegen con "una economía fuerte, capacidad de negociación y una política exterior comprometida con los intereses permanentes de la Nación". "La escalada es unilateral: el propio gobierno argentino ya ha declarado que no retaliará", añadió.

"El precio de esta irresponsabilidad no será pagado por quien la cometió. Será pagado por el productor rural, por el industrial, por el exportador y por el trabajador brasileño, que dependen de estas relaciones para producir, vender y emplear —y que no participaron de las elecciones políticas que provocaron esta crisis", sumó Flávio Bolsonaro.

Su mensaje para Milei

Sobre el final de su mensaje, el candidato de la ultraderecha aprovechó para respaldar a Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades atacó a Lula. "El próximo país en liberarse de ese proyecto fracasado será Brasil. A partir de 2027, volveremos a tratar a nuestros vecinos como socios, no como adversarios ideológicos, y reconstruiremos los puentes con la Argentina, Paraguay, Estados Unidos y todas las naciones libres del continente", señaló.

Luego, Flávio Bolsonaro sentenció: "Al pueblo argentino, y en especial al presidente Javier Milei, mi estimado amigo, le dejo un mensaje: esta crisis no es entre nuestras naciones — es obra de un gobierno en su etapa final. Habrá paz y prosperidad para nuestros pueblos".