Rodolfo D'Onofrio calificó como "error" la decisión de la dirigencia de River de apartar futbolistas

Rodolfo D'Onofrio habló sobre el crítico presente de River Plate en el fútbol argentino y declaró que Stefano Di Carlo, actual presidente de la institución, se equivocó en la decisión de enviar a los jugadores apartados del plantel al predio de Cantilo. A pesar de expresar su confianza en el mandatario y su gestión, también señaló que separar a los futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet podría haberse realizado de mejor manera. "Opino lo mismo que le dije ayer a Di Carlo: 'Te equivocaste, está mal eso, creo que fue un error'".

"El error es de llevarlos a ese lugar. Si los llevaba al River Camp era más normal y lógico. Ojo que ese lugar de malo no tiene nada, incluso en tres meses ahí va a estar la Primera de River", aclaró D'Onofrio, quien a su vez opinó sobre el presente del grupo apartado por el cuerpo técnico y la dirigencia. "Fueron jugadores muy buenos los que trajeron, algunos descollaron en sus equipos pero no se adaptaron y eso está dentro de lo que puede ocurrir. Ahora, cuando pasa eso, tenés que hacer un profundo cambio y al profundo cambio lo están haciendo".

Además, durante la entrevista con Radio La Red, opinó que el equipo conformado tras este mercado de pases es de altísimo nivel y pidió "tiempo" luego del flojo arranque de semestre en el Torneo Clausura: "Hoy, la verdad, me da la sensación de que vamos a tener un seleccionado. Son todos jugadores de gran pie y de gran calidad, y un técnico que tiene capacidad. También hay que dar tiempo, porque cuando vos le traés jugadores, hay que darle tiempo a que arme", sentenció.

Las frases de Rodolfo D'Onofrio sobre el presente de River Plate

El descontento de los hinchas en el Monumental

"Me parece que la gente tiene todo el derecho de expresarse como quiera, con lo cual yo puedo decir que lo del hall es la libertad de expresarse, mientras haya una situación equilibrada en cuanto a no producir desmanes. El fútbol es un poco así, le pasó a la Selección, le pasó a Messi cuando no ganaba y ahora, como es lógico, no paran de aplaudirlo, de amarlo y de quererlo, yo de eso no me olvido"

"Creo que es una cuestión de tiempo y que River va a salir de esto. Estábamos fundidos y hoy tenemos casi el mejor estadio de Sudamérica. Si vos a la gente le das, lo cuida. Si no le das, no. Por eso creo que hoy River tiene absolutamente todo. Como siempre digo: River es el Colón, pero le faltan los artistas".

River perdió en sus tres presentaciones del Torneo Clausura y, en su último partido en el Monumental, el plantel se fue reprobado por los hinchas.

Su relación con el presidente Stefano Di Carlo

"Lo conocí cuando llegué a River, que era un joven brillante al que quise poner en la Comisión Directiva, pero cumplía 25 años después del corte del padrón y en ese momento no pudo porque cumplía 25 después del corte, pero el Estatuto establecía que para ser directivo tenías que tener por lo menos 25 años. Le dije ‘vení igual’ y se ocupó de la relación con toda la prensa. Es brillante. Estoy seguro de que para gestionar y administrar el club es brillante. Ahora, en el tema fútbol es algo en lo que podemos charlar un rato no solo por él sino que por lo que significa el fútbol en River. Es un tipo con una capacidad diferente, es un bochito. Conoce absolutamente todo, tiene todos los número en la cabeza y sabe lo que ocurre".

"Con Stefano he hablado, hablo cuando él lo requiere. Yo desde hace años que si no me llaman, yo no molesto. Estoy a disposición para dar una opinión, pero no para imponer, esa es una función que tienen los que están en el gobierno de River. Cuando puedo la doy y si no te gusta lo siento mucho, yo opino. Vos después hacé lo que te parezca".

La responsabilidad del flojo presente del club en el fútbol argentino

"Supongo que es responsabilidad del técnico, de los directores deportivos, en este caso (Pablo) Longoria, Enzo (Francescoli) y del propio presidente. Yo no creo que Di Carlo haya dicho que tal o cual tienen que jugar y aquel no, porque si viene de la escuela en la que estuvo conmigo, eso no lo hicimos nunca. Sí creo que ha participado porque cuado a vos te dicen que no quieren a un jugador… aparte que es valido. Yo escuché por ahí a algunos periodistas diciendo que Coudet se tiene que ir… Pará un poquito. Hace seis meses se fue el técnico más importante en la historia de River, ¿y ahora vamos a sacar al técnico que recién trajimos? No, esto es River".

"El hincha de River tiene que darle tiempo a Coudet y si él ve que no lo puede sacar adelante, porque es un tipo, honesto, él mismo va a decir, pero yo sé que él tiene la capacidad y la fuerza, y todos están convencidos. Solo falta que la pelota entre y que el público se ponga a favor, porque de mi época yo aprendí que cuando están unidos la Comisión Directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, los socios y los hinchas no podés perder, no podés fallar y menos en un estadio como este, cuando te alientan 86 mil personas".

El mercado de pases de River

"Para opinar hay que estar adentro. No es fácil dar una respuesta categórica porque no estoy ahí. Ahora, si me refiero a los juveniles, tengo mis canas: viví la época donde llegó alguien campeón del mundo con Brasil como Didí, técnico de River allá por el 71/72 y eran todos chicos como Merlo, Alonso, Ghiso… no te ganan campeonatos, no en River, en otros puede ser. ¿Y qué pasó? Llegó Labruna y dijo que para poder ganar había que hacer otra cosa y trajo a Ártico, a Perfumo, a Raimodo, personas con experiencia, y se ganó. Yo me comí 18 años sin ser campeón, ¿sabés lo que es eso en River? Creo que River tiene la posibilidad de comprar y eso no es un defecto, sino una virtud. Justamente porque se manejó y se administró muy bien. River es el único club grande que no se concursó nunca".

En las últimas horas, River cerró a Thiago Almada como refuerzo, uno de los movimientos de mayor voltaje del mercado de pases.

La salida de Juan Fernando Quintero

"Si Coudet no quiere tenerlo, ¿qué querés que haga? Si yo era el presidente le hubiese preguntado por qué no lo quería. Porque en estos partidos que River jugó y perdió, así como dicen que es el 10% de Messi, era el único que podía cambiar los partidos, no porque hizo un gol inolvidable en Madrid. Ahora, lo respeto al técnico que puede traer jugadores de una capacidad enorme y que pueden correr los 90 minutos".

La posibilidad de Ramón Díaz como DT

"En este momento lo único que quiero es que apoyemos a Coudet y hablemos de él. Después, Dios proveerá. Lo vi una vez, pero he hablado con gente del club y me han dicho que es un gran ser humano, con actitud de líder y lo que me llegó tambien es que los jugadores están convencidos de lo que hace".

Qué pasó con los 11 jugadores marginados por River

La realidad es bien diferente a la que era hace apenas dos meses para Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Kendry Páez, Matías Viña, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Germán Pezzella, Lencina, Axel Woiski, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo. Por lo pronto, se están entrenando por su cuenta en un nuevo predio adquirido por el "Millonario" sobre la Avenida Cantilo, ubicado entre el Arroyo Medrano y el Tiro Federal.

Puntualmente, queda a sólo un kilómetro del estadio Monumental y la idea es que en 2027 o 2028 el plantel profesional ya comience a entrenar allí, no en el Camp de Ezeiza como lo hace hoy. Si bien al principio fue pensado para uso exclusivo de las Inferiores y el fútbol Senior, será un lugar que en el corto o mediano plazo será también la base para las prácticas del plantel profesional.

Por ahora, el predio de Cantilo es el sitio destinado para los futbolistas que, con la ropa de la "Banda", trabajan allí apartados a la espera de alguna salida en este mercado de pases. Por el momento, quien se encuentra más cerca de partir es el volante ofensivo juvenil Lencina, que tendría todo acordado para pasar a préstamo al Burgos de la segunda división de España. El futuro del resto es una incógnita absoluta.