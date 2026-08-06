Carnes ahumadas, cerveza artesanal y música: el plan gratis para disfrutar este fin de semana

Este sábado 8 y domingo 9 de agosto llega a La Rural "Smoked, Festival de Ahumados". Se trata de una gran experiencia gastronómica al aire libre con carnes ahumadas, fuegos, barras, música y espíritu festivalero, con entrada libre y gratuita. Los presentes van a poder celebrar lo mejor de la cultura smokehouse y BBQ.

Smoked es un evento en el que cobran protagonismo lo mejor de la cocina de ahumados, una tendencia en crecimiento dentro de la gastronomía mundial, que utiliza distintas técnicas de cocción con humo para aportar profundidad, textura y sabor a los alimentos.

En este sentido, desde la organización adelantan que durante el festival se podrán probar brisket texano, ribs BBQ, pulled pork, pastrami, bondiolas, sausages artesanales, smash burgers, hot dogs, tacos tex-mex de brisket y pork, salmón y trucha ahumada, y muchas otras especialidades preparadas por referentes de la cocina al fuego.

Este 8 y 9 de agosto llega el Festival de Ahumados. Foto: Linda

Además, los comensales podrán disfrutar de una selección de clásicos acompañamientos de la cocina smokehouse y comfort food americana, ideales para acompañar las carnes ahumadas: mac & cheese, papas loaded, coleslaw, pickles, cornbread, chili, onion rings, sandwiches y distintas propuestas de postres americanos como cheesecake, brownies, apple pie, cookies, donuts y banana pudding.

Dado que la gastronomía es el eje del evento, la experiencia incluye un mercado de productos para llevar, con quesos, embutidos, conservas, sales, especias, salsas e infusiones ahumadas. También habrá vinos, barras de coctelería, bourbon & whiskey, gin y cervezas artesanales para acompañar la experiencia, en un entorno pensado para disfrutar al aire libre, con música y espíritu festivalero.

Cómo llegar a La Rural y disfrutar del Festival de Ahumados

Hay varias maneras de llegar a La Rural y disfrutar del Festival de Ahumados. Quienes elijan el subte pueden tomar la Línea D y descender en la estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros del predio. También es posible llegar en tren mediante la Línea San Martín, bajando en la estación Palermo, desde donde solo hay que caminar unas cinco cuadras.

Para quienes prefieran viajar en colectivo, numerosas líneas tienen paradas en los alrededores de La Rural, entre ellas la 10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 67, 68, 93, 95, 111, 118, 160, 161, 188 y 197. En tanto, quienes vayan en auto podrán utilizar el estacionamiento del predio, con accesos por Av. Sarmiento 2704 y Av. Cerviño 4474, lo que facilita el ingreso para disfrutar del Festival de Ahumados.