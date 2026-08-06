Escándalo en Telefe por el despido de una importante panelista de A la Barbarossa: "Se fue ofendida"

Escándalo en Telefe, según trascendió, una panelista de "A la Barbarossa" quedó afuera del ciclo que conduce Georgina Barbarossa en medio de un clima tenso con su reemplazo. La versión fue revelada por Pepe Ochoa en "LAM" (América TV).

¿Qué panelista fue echada de A la Barbarossa?

El periodista arrancó con un enigmático antes de dar los nombres: "Se fue ofendida la panelista actual con la panelista entrante, que nada tiene que ver con su salida". Y agregó una frase picante sobre el clima interno: "El tema es que nadie del equipo se la fuma. Mañana van a salir a desmentirme, pero sé que es así".

Recién ahí reveló que se trataba de Romina Uhrig, quien dejó su lugar en el panel, y que en su reemplazo regresó Noe Antonelli, quien se había ido del ciclo en 2024. Sobre la llegada de Uhrig al programa, Ochoa explicó: "A ella la habían convocado para hablar de Gran Hermano, pero empezaron a haber cosas medias raras, porque ella en sus formas, no le gustaba al equipo. Luego la meten en la casa de Gran Hermano y cuando salió nunca más volvió".

Romina Uhrig fue echada de A la Barbarossa.

Por qué se fue Romina Uhrig de A la Barbarossa

Según el relato de Ochoa, la salida de la exdiputada no fue nada armoniosa. "Romina despotricó porque dijo por qué viene ella, me dijeron que me quedaba hasta que terminara Gran Hermano. Se fue a las patadas, era bastante pretenciosa con algunas cosas, sobre todo cuando hablaban de Gran Hermano, como que era la autoridad", lanzó el panelista, dejando entrever que el malestar de Uhrig tuvo que ver con el regreso de Antonelli al mismo espacio que ella ocupaba.

El cruce de Romina Uhrig con Solange Abraham

Esta no es la única polémica que rodea a Uhrig en las últimas semanas. Tras su breve paso por Gran Hermano Generación Dorada, la exparticipante estuvo en Bondi y apuntó sin filtro contra Solange Abraham, a quien acusó de haberle "hecho la cabeza" a Zilli sobre el ingreso de Yipio al juego.

"La agarré y me negó todo en la cara. Después sale a hablar y a decir mentiras", disparó, y llegó a pedirle a la producción del reality que le facilite el material para exponerla. "Se achicó y arrugó conmigo", cerró, dejando en claro que el conflicto con Abraham está lejos de terminar.