Ni obsesión ni manía: qué dice la psicología sobre la gente que lava los platos mientras cocina

En muchos hogares, lavar los platos durante la preparación de la comida dejó de ser solo una cuestión de higiene para convertirse en una práctica que impacta directamente en el bienestar emocional y la organización cotidiana.

Diversas fuentes como Cuerpomente, Psychology Today y la American Psychological Association (APA) analizaron cómo este hábito puede funcionar como una estrategia para manejar el estrés, aumentar el sentido de control y reflejar rasgos de personalidad como la responsabilidad y la previsión.

Reducción del estrés y estabilidad emocional

La APA explicó que mantener rutinas organizadas, como limpiar mientras se cocina, contribuye a disminuir la ansiedad y a generar una sensación de estabilidad emocional, especialmente en momentos de incertidumbre o alta demanda laboral.

Por su parte, la psicóloga Leticia Martín Enjuto, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, destacó que anticipar la limpieza transforma la cocina en un espacio más seguro y armónico, lo que repercute positivamente en el equilibrio mental. Además, Psychology Today señaló que estos microhábitos activan circuitos cerebrales vinculados a la gratificación inmediata, fortaleciendo la motivación y la sensación de logro personal.

El impacto del desorden en los niveles de cortisol

Estudios de la APA también indicaron que el desorden en el hogar eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mientras que mantener el orden y la previsión ayuda a regular el malestar y facilita la gestión diaria. Un ambiente organizado incluso puede potenciar la creatividad y la toma de decisiones, al liberar recursos mentales para otras tareas.

Eficiencia, previsión y autoeficacia

Las personas que limpian mientras cocinan suelen valorar la eficiencia y el orden, integrando la limpieza en la rutina culinaria para evitar acumular tareas y sobrecarga mental. Según la APA, un entorno ordenado reduce distracciones y mejora la concentración, favoreciendo el manejo emocional.

Este hábito se vincula con características como la responsabilidad, la planificación y la previsión. Tanto Cuerpomente como Psychology Today coincidieron en que quienes adoptan esta práctica anticipan los pasos de la receta, manejan mejor los utensilios y distribuyen pequeñas tareas a lo largo del proceso, logrando así una experiencia culinaria más relajada. La APA añadió que esta forma de actuar refuerza la autoeficacia, ya que completar cada acción, como lavar un plato, genera confianza para enfrentar otras responsabilidades.

El desorden en el hogar eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Desde el punto de vista de la salud mental, limpiar mientras se cocina no solo reduce el impacto visual del desorden, sino que también brinda una gratificación inmediata. Psychology Today remarcó que estos pequeños logros activan los sistemas de recompensa del cerebro y ayudan a disfrutar más la comida y el momento de la sobremesa.

Límite de alerta: cuándo el hábito se convierte en rigidez

Sin embargo, la mayoría de los especialistas consultados alertaron que, aunque suele ser una estrategia saludable para manejar el estrés, en algunos casos esta conducta puede volverse problemática. La APA advirtió que una necesidad rígida de mantener el orden puede estar relacionada con mecanismos de afrontamiento disfuncionales, sobre todo si la falta de limpieza genera ansiedad o malestar.

Martín Enjuto explicó que es común alternar entre períodos de mayor y menor rigidez respecto a este hábito, dependiendo del momento personal. Si la limpieza se convierte en una exigencia constante que genera ansiedad ante cualquier desorden, recomendó consultar con un profesional de la salud mental. La APA aconsejó estar atentos a señales como la incapacidad para dejar tareas sin terminar, preocupación excesiva por el orden y el impacto negativo del hábito en otras áreas de la vida.

Limpiar mientras cocinas activa circuitos cerebrales de gratificación inmediata.

Psychology Today coincidió en que la flexibilidad es clave para diferenciar entre una rutina saludable y una conducta compulsiva. Mantener la cocina limpia puede ser una herramienta eficaz para regular el malestar y organizar responsabilidades, siempre que no se transforme en una fuente de presión.