La Ciudad lanzó BAX, una IA para resolver reclamos y trámites desde el celular

La Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con BAX, una nueva aplicación impulsada por inteligencia artificial que busca simplificar la relación entre los vecinos y el Estado. La plataforma reúne en un único lugar trámites, turnos, reclamos, documentación personal e información oficial, todo a través de un asistente conversacional que puede responder tanto por chat como por comandos de voz. El objetivo es reducir los tiempos de gestión y ofrecer una experiencia más simple y personalizada.

Con esta herramienta, el Gobierno porteño apuesta a que los usuarios puedan resolver gran parte de sus consultas sin tener que navegar entre distintos sitios web o aplicaciones. BAX actúa como un asistente virtual capaz de comprender preguntas en lenguaje natural, orientar al ciudadano y ejecutar diferentes acciones desde una misma interfaz.

Qué se puede hacer con BAX

La aplicación concentra los principales servicios digitales de la Ciudad. Entre sus funciones más destacadas se encuentran la posibilidad de solicitar turnos, iniciar y seguir trámites, realizar reclamos, consultar infracciones, acceder a documentación digital y obtener información oficial sobre distintos servicios públicos. Además, permite seguir el estado de las gestiones en tiempo real sin cambiar de plataforma.

Uno de los diferenciales de BAX es que utiliza inteligencia artificial conversacional. Esto significa que los usuarios pueden escribir o hablar de forma natural, como si estuvieran conversando con una persona, sin necesidad de conocer previamente el nombre exacto del trámite o el organismo correspondiente. La IA interpreta la consulta y guía al ciudadano hasta completar la gestión.

Una superapp para centralizar los servicios de la Ciudad

BAX fue concebida como una superapp, un concepto que busca integrar múltiples servicios digitales en una única plataforma. Además de agilizar la experiencia de los vecinos, la iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital que impulsa el Gobierno de la Ciudad, con un fuerte foco en el uso de inteligencia artificial para modernizar la atención al ciudadano.

BAX actúa como un asistente virtual capaz de comprender preguntas en lenguaje natural.

La aplicación ya está disponible para dispositivos Android y iPhone. A medida que avance su desarrollo, el Gobierno porteño prevé incorporar nuevas funciones y ampliar la cantidad de trámites disponibles, con el objetivo de que cada vez más gestiones puedan resolverse desde el celular, sin necesidad de asistir de manera presencial a una oficina pública.