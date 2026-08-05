Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles 5 de Agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 22 horas
¡Ojo, Quini 6! Con el Siempre Sale alguien se la lleva sí o sí: ¿tenés tu pálpito?
¿Ya tenés tu pálpito para esta noche?
Se viene la noche del Miércoles con un pozo millonario que no deja a nadie indiferente. El Quini 6 juega con la modalidad Siempre Sale y, como su nombre lo indica, todas las semanas hay ganadores sí o sí.
Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos. Y si tampoco hay boletas con 5, el premio baja a los de 4. En criollo: la plata sale siempre, aunque no salga la combinación exacta.
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Dejá tu pálpito en los comentarios y cruzá los dedos. ¡Esta noche el Quini 6 puede cambiar tu vida!
Hace 22 horas
Quini 6: ¿Sabías que la agencia también festeja? El premio estímulo que no todos conocen
¿Qué es el premio estímulo?
La noche del miércoles es sinónimo de esperanza: el sorteo arranca a las 21:15 hs. y no solo puede cambiarle la vida al apostador. Si sale un ticket con 6 aciertos, la agencia que lo vendió también se lleva un premio estímulo del 1% del pozo. Sí, leíste bien: el agenciero festeja casi tanto como el ganador.
Cuando hay un pozo millonario, la emoción se contagia en la cuadra. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo en los comentarios y contanos si tu agencia favorita te trae suerte esta vez.
Hace 23 horas
Jugás una y ganás doble: la movida del Quini 6 que tenés que conocer
¿Tradicional, La Segunda o ambas?
Esta noche, desde las 21:15 hs, el Quini 6 vuelve a encender la ilusión. Pero antes de cantar tus números, pará: ¿sabías que cuando jugás al Tradicional, tus 6 números también pueden correr por La Segunda?
Así es: con tu misma boleta participás automáticamente del sorteo Tradicional. Pero si querés duplicar la emoción, sumás un poquito más y esos mismos números entran en La Segunda, un pozo millonario independiente que puede cambiarte la vida en la misma noche.
O sea, ¿por qué conformarte con una chance cuando podés tener dos? El sorteo arranca puntual a las 21:15 hs y el pozo millonario está esperando.
Contanos acá abajo: ¿vas solo con el Tradicional o te mandás también a La Segunda? Dejá tu pálpito en los comentarios y aguantá la emoción hasta la noche del Miércoles.
Hace 23 horas
¡Pará la máquina! El Quini 6 te da doble chance: Tradicional y La Segunda, ¿con cuál pálpito te quedás?
¿Sabías que tus 6 números ya tienen un lugar en el Tradicional?
Cuando jugás al Quini 6, tu boleta no se queda quieta: automáticamente participás del sorteo Tradicional. Es decir, esos números que elegiste con el corazón ya están en la cancha para pelear un pozo millonario. Pero acá viene lo mejor…
La Segunda: la misma boleta, otra oportunidad
Por un costo extra, tus mismos 6 números también juegan en La Segunda. ¿Qué significa? Que si no te sale en el Tradicional, todavía tenés una nueva chance de ganar un pozo independiente y millonario. Es como tener dos flechas apuntando al mismo blanco.
El sorteo arranca a las 21:15
No te olvides: el sorteo comienza a las 21:15 hs. Así que juntá tu pálpito, revisá tus números y dejanos en los comentarios: ¿Jugás solo al Tradicional o le entrás también a La Segunda? ¡Te leemos!
Hace 23 horas
El Quini 6 tiene un premio doble: ¡tu agencia también festeja si ganás!
¿Ya tenés tu pálpito?
Este miércoles por la noche, a las 21:15 hs, el Quini 6 pone en juego un pozo millonario que puede cambiar tu historia. Y ojo, porque no solo los apostadores están en la mira: las agencias también tienen sus motivos para festejar.
¿Qué son los premios estímulo?
Si tu boleta tiene los 6 aciertos, la agencia que la vendió se lleva un premio estímulo equivalente al 1% del pozo. Por eso, cuando ves al agenciero saltar de alegría, no es solo empatía: es que también ganó. ¡Doble festejo!
Dejá tu pálpito
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu número soñado? Dale, que esta noche del miércoles el pozo puede caer en tu agencia favorita.
Hace 23 horas
¡La noche del miércoles es de Quini 6 y el Siempre Sale no falla: alguien se lleva la plata sí o sí!
¿Ya tenés tu pálpito?
La noche del miércoles tiene una cita obligada: a las 21:15 hs. arranca el sorteo del Quini 6 con un pozo millonario y la modalidad Siempre Sale. Como su nombre lo indica, esta modalidad asegura ganadores todas las semanas. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco los hay, se reparte entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
No te quedes afuera: prepará tu boleta, afilá la intuición y dejá tu pálpito en los comentarios antes de las 21:15. ¿Jugás tus números de siempre o vas con alguna combinación nueva? ¡Contanos!
02:17 | 06/08/2026
¡Pará la moto, apostador! El Quini 6 tiene un Premio Estímulo que hace festejar a la agencia
¿Qué son los premios estímulo?
La noche del miércoles se viene con todo: el Quini 6 vuelve a repartir un pozo millonario y el sorteo arranca a las 21:15 hs. Pero ojo, porque el Quini 6 no solo premia a los apostadores. Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores!
¿Ya tenés tu pálpito?
Ahora contanos: ¿cuál es tu pálpito? Dejalo en los comentarios y preparate para las 21:15, porque cuando el pozo cae en tu barrio, hasta la agencia se vuelve fiesta.
02:00 | 06/08/2026
¡El agenciero también la pelea! El premio estímulo del Quini 6 que hace felices a todos
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario, pero ojo: no solo juegan los apostadores. Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores!
¿Sabías que el premio estímulo existe para incentivar a los puntos de venta? Si tu agencia de confianza vendió el boleto ganador, se queda con un jugoso porcentaje sin haber puesto un peso. Una razón más para comprar siempre en el mismo lugar.
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Dejanos en los comentarios tu pálpito: ¿qué número va a salir? ¡La previa ya se siente!
01:47 | 06/08/2026
¡No es magia, es Quini 6! Así elige el bolillero los 6 números que pueden hacerte millonario
¿Cómo se eligen los números?
Hay un momento en que el Quini 6 se parece a la magia, pero es puramente mecánico: un bolillero con 46 bolillas del 00 al 45 y, de pronto, solo salen 6. Para ganar el pozo millonario de la Tradicional, la Segunda o la Revancha, no hay atajo: tenés que acertar esas 6 bolillas. Ni una más, ni una menos.
¿Ya tenés tu pálpito?
La cita es en la noche del miércoles: el sorteo arranca a las 21:15 hs. Pasá la previa pensando tus números, elegí tus seis y dale, contanos en los comentarios: ¿cuáles son tus 6 elegidos? El bolillero tiene la última palabra, pero tu pálpito puede ser el empujón que falta.
01:32 | 06/08/2026
Quini 6: Tradicional y La Segunda, dos chances con la misma boleta
Tradicional vs La Segunda: ¿cuál va con tu pálpito?
Hay una frase que siempre resuena en la salita de lotería: con la misma boleta podés ganar dos veces. Y en el Quini 6 es literal. Tus seis números juegan de movida en el sorteo Tradicional, pero si le sumás un poquito más de plata, esos mismos números también entran en La Segunda. Resultado: una nueva chance de pegarle a un pozo millonario independiente.
O sea, no es elegir entre una y otra: es sumar. Con el Tradicional participás automáticamente; con La Segunda duplicás la ilusión sin cambiar ni un solo número. Se siente como tener dos boletos pagando menos, ¿no?
Esta noche del miércoles, el sorteo arranca a las 21:15 hs. Prepará tus seis números, cargá la boleta y contanos: ¿vas con el Tradicional, con La Segunda, o con las dos? Dejá tu pálpito en los comentarios y después lo sufrimos juntos.
01:17 | 06/08/2026
¡Dale, querido! El Quini 6 duplica las chances: Tradicional y La Segunda te esperan esta noche
¿Ya tenés tu pálpito?
La noche del miércoles es la gran noche del Quini 6, y esta vez el sorteo viene con un combo que tenés que conocer: el Tradicional y La Segunda. Si creías que con una sola jugada ya estaba todo, acá te contamos por qué podés duplicar la ilusión.
Cuando elegís tus 6 números, automáticamente participás del Tradicional. Pero la movida no termina ahí: por un costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda. ¿Qué significa? Que además de pelear el pozo principal, tenés una nueva chance de ganar un pozo millonario independiente. Dos sorteos, una sola boleta.
El sorteo arranca a las 21:15 hs y no queremos que te quedes afuera. Así que contanos: ¿ya tenés tu pálpito? ¿Le vas a meter a La Segunda? Dejanos tu número en los comentarios y crucemos los dedos juntos. 🍀
01:00 | 06/08/2026
El Quini 6 juega esta noche con el Siempre Sale: ¡alguien se lleva la plata sí o sí!
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche del miércoles vuelve el Quini 6 con la modalidad Siempre Sale. Como su nombre lo indica, garantiza ganadores todas las semanas: alguien se lleva la plata sí o sí.
Si nadie acierta los 6 números, el pozo millonario se reparte entre quienes tengan 5 aciertos. Y si tampoco los hay, el premio baja a los de 4. ¡Siempre hay un ganador!
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Dejá tu pálpito en los comentarios: ¿con qué números vas a festejar esta noche?
00:46 | 06/08/2026
El Quini 6 con Siempre Sale no falla: ¡alguien cobra sí o sí!
¡Esta noche sale sí o sí!
La noche del miércoles tiene fecha con el Quini 6 y, con la modalidad Siempre Sale, no hay excusa: alguien se lleva la plata. El sorteo arranca a las 21:15 hs y el pozo millonario espera por vos.
¿Cómo funciona el Siempre Sale?
Tal como su nombre lo indica, el Siempre Sale asegura ganadores todas las semanas. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay ganadores con 5, se reparte entre los de 4. Alguien se lleva la plata sí o sí!
¿Ya sentís que esta es tu noche? Dejanos tu pálpito en los comentarios: contanos con qué números vas a jugar. ¡El Quini 6 arranca a las 21:15 hs!
00:30 | 06/08/2026
¡Doble chance, doble emoción! Tradicional y La Segunda te esperan esta noche
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a encender la ilusión con dos pozos que pueden cambiar tu vida. Sí, tal como leés: tus 6 números participan automáticamente en el sorteo Tradicional. Pero acá va el dato que muchos no saben: por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda, una nueva chance de llevarse un pozo millonario independiente. ¡Doble oportunidad con la misma boleta!
El sorteo arranca a las 21:15 hs. No te quedes afuera y contanos: ¿cuál es tu pálpito para esta noche? Dejalo en los comentarios.
00:15 | 06/08/2026
Si ganás el Quini 6, la AFIP también festeja: te descuenta casi el 30%
El descuento de la AFIP: no todo el pozo es tuyo
Esta noche, desde las 21:15 hs, el Quini 6 pone en juego un pozo millonario. Pero antes de gastar esa plata en sueños, pará: la AFIP siempre quiere su parte. Si ganás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total anunciado, porque casi un 30% queda retenido por la Ley de Impuestos.
Igual no te desanimes: quedarte con el 70% de un premio así sigue siendo un lindo dolor de cabeza. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo en los comentarios y contanos cuánto te gustaría que te descuente la AFIP después del sorteo. ¡Mucha suerte!
00:01 | 06/08/2026
El Quini 6 no es brujería: así elige la suerte los números que pueden hacerte millonario
¿Ya tenés el pálpito?
Se viene la noche del miércoles y el pozo millonario del Quini 6 ya está en el bolillero. ¿Sabés cómo se eligen los números? Simple: se sacan 6 bolillas de un bolillero con 46 números, del 00 al 45. Para ganar el pozo mayor de cualquier modalidad —Tradicional, Segunda o Revancha— tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Nada de vueltas: el sorteo arranca a las 21:15 hs. Afiná la intuición, dejá tu pálpito en los comentarios y contanos quién se queda con el pozo.
23:45 | 05/08/2026
¡Datozo para la previa del Quini 6: el Premio Estímulo hace feliz al agenciero!
¿Sabías que el agenciero también festeja?
Esta noche el Quini 6 pone en juego un pozo millonario, pero no es el único que gana. Si una agencia vende el ticket con los 6 aciertos, se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores!
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la emoción ya se siente. Contanos tu pálpito en los comentarios: ¿cuál es el número que soñaste anoche?
23:30 | 05/08/2026
¡El Quini 6 Siempre Sale! Esta noche hay ganador sí o sí: ¿te lo vas a perder?
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 juega con la modalidad Siempre Sale, y como su nombre lo indica, alguien se lleva plata sí o sí. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay ganadores con 5, el premio va para los que acierten 4. ¡No hay vuelta que darle!
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la emoción ya se siente en el aire. Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito para esta noche? ¡Dale, animate!
23:17 | 05/08/2026
Tradicional vs La Segunda: ¿una boleta o dos chances? Esta noche el Quini 6 juega doble
Tradicional vs La Segunda: la misma boleta, doble chance
Cuando cargás tus 6 números en el Quini 6, tu jugada entra automáticamente en el sorteo Tradicional. Pero la movida no termina ahí: por un pequeño costo extra, esos mismos números también corren en La Segunda. Es decir, con una sola boleta podés ir por dos pozos millonarios independientes.
¿Ya tenés tu pálpito?
La previa se siente y el sorteo arranca a las 21:15 hs. Contanos en los comentarios: ¿vas con el Tradicional, con La Segunda o con las dos? ¡Dale, que la suerte es de los que se animan!
23:01 | 05/08/2026
¡Numeritos que bailan! Así elige el bolillero del Quini 6 a los ganadores
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 pone otra vez en juego un pozo millonario y la previa se siente en el aire. El sorteo arranca a las 21:15 hs y, antes de que las bolitas empiecen a girar, te contamos el dato que todos quieren saber: ¿cómo se eligen los números?
¿Cómo se eligen los números?
No hay fórmula mágica ni truco que valga: el sorteo del Quini 6 se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Así de simple y así de misterioso.
Para ganar el pozo mayor de cualquier modalidad (Tradicional, Segunda o Revancha), tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Ni más ni menos. O sea, la suerte tiene forma de bolillita loca.
¿Ya tenés tus números? Dejá tu pálpito en los comentarios y esperamos juntos hasta las 21:15 hs para ver si el bolillero te da la razón. ¡Mucha suerte!
22:45 | 05/08/2026
El Quini 6 te duplica la emoción: Tradicional vs La Segunda, ¿con cuál pálpito vas?
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche vuelve el Quini 6 y hay que estar atento: cuando jugás tus 6 números, entrás automáticamente al sorteo Tradicional. Pero lo más tentador es que, por un pequeño costo extra, esa misma combinación también va con todo en La Segunda, un pozo millonario totalmente independiente. Sí, como leés: la misma boleta, dos chances de pegarla.
El sorteo arranca a las 21:15 hs. No te quedes afuera y contanos: ¿vas con el Tradicional, con La Segunda o con las dos? Dejanos tu pálpito.
22:30 | 05/08/2026
¡Siempre Sale!: esta noche el Quini 6 paga sí o sí y podés ser vos
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 juega con la modalidad Siempre Sale y, como su nombre lo indica, alguien se lleva plata sí o sí. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre quienes tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, entre los que tengan 4. ¡No hay vuelta que darle!
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Dejanos tu pálpito en los comentarios y contanos con qué combinación vas a ganar esta noche.
22:16 | 05/08/2026
¡El Quini 6 tiene un ganador extra: el agenciero también festeja y vos podés ser parte de la locura!
¿Qué son los premios estímulo?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario y la previa está que arde. Ojo, no solo el apostador puede festejar: las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros se ponen locos de contento y festejan tanto como el ganador!
Si el pozo es gigante, ese 1% es una fiesta asegurada. Así que ya sabés: el sorteo arranca a las 21:15 hs y todos vamos a estar con los ojos en la tele. Contanos, ¿cuál es tu pálpito? Dejalo en los comentarios y crucemos los dedos.
22:00 | 05/08/2026
¡Pará, no cuentes los millones! La AFIP te descuenta casi el 30% del Quini 6
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 pone en juego un pozo millonario que puede cambiar tu vida, pero antes de que empieces a gastar los millones, sentate que te contamos un detalle importante: la AFIP se queda con una parte.
Así como leés: los premios de juegos de azar en Argentina tienen un descuento por la Ley de Impuestos. Si ganás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total anunciado, ya que casi un 30% queda retenido por impuestos. Ojo con emocionarte de más y hacer cuentas alegres.
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Dejá tu pálpito en los comentarios y contanos: ¿con cuánta plata te conformás para no renegar con la AFIP?
21:46 | 05/08/2026
¡Ojo, soñador: la AFIP también juega! Si ganás el Quini 6, cobrás el 70% del pozo millonario
¿Ya tenés tu pálpito?
Se viene otra noche de Quini 6 y el pozo millonario ya hace ruido. Pero antes de soñar con la plata, agarrate: los premios de juegos de azar en Argentina tienen un descuento por la Ley de Impuestos.
Ese es el famoso descuento de la AFIP: si ganás el pozo mayor, la AFIP se queda con casi el 30%. O sea, del total anunciado vas a recibir en mano aproximadamente el 70%. Igual, con eso te alcanza para darte unos lindos gustos, ¿no?
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Dejá tu pálpito en los comentarios y ojalá que la suerte te acompañe.
21:31 | 05/08/2026
El bolillero no tiene favoritos: así se eligen los números que te hacen millonario
¿Cómo se eligen los números?
No hay aplicación que lo prediga ni fórmula que le gane al azar: el Quini 6 usa un bolillero con 46 bolillas, del 00 al 45, y de ahí salen 6 al azar. Para ganar el pozo millonario en cualquiera de las modalidades (Tradicional, Segunda o Revancha), tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Así de simple... y así de difícil.
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca hoy a las 21:15 hs. Elegí tus 6 números y dejá tu pálpito en los comentarios: ¿jugás con fechas, con la del club o con la que viste en un sueño? Que el bolillero te acompañe.
21:15 | 05/08/2026
¡Ojo, apostador! El Quini 6 también premia a tu agenciero (y no es joda)
¿Qué son los premios estímulo?
Esta noche, desde las 21:15 hs, el Quini 6 pone en juego un pozo millonario que despierta pasiones en todo el país. Pero, ¿sabías que los apostadores no son los únicos que festejan? Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) reciben un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso tu agenciero también va a estar pendiente de tu boleta!
Dejá tu pálpito
Ya no hay excusa: el sorteo arranca a las 21:15 hs y todavía estás a tiempo de comprar tu jugada. Contanos en los comentarios: ¿cuáles son tus números favoritos para esta noche del miércoles? ¡Dale, que el pozo puede ser tuyo (y de tu agenciero)!
21:01 | 05/08/2026
¡No ganás solo! El Quini 6 también premia a la agencia que vende el ticket ganador
¿Sabías que tu agencia también gana?
El Quini 6 tiene un plus que no todos conocen: la agencia que vende el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leé bien: si te toca, el agenciero de la esquina también festeja (y no es para menos).
Esta noche el sorteo arranca a las 21:15 y el pozo millonario está esperando. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo acá abajo y contanos: ¿compraste en tu agencia de siempre o te animaste a otra?
20:46 | 05/08/2026
¡No cuentes los pesos antes de tiempo! El Quini 6 tiene pozo millonario esta noche, pero la AFIP también quiere su parte
El descuento de la AFIP: la parte que nadie quiere contar
Esta noche el Quini 6 te puede convertir en millonario, pero antes de que empieces a repartir abrazos, tené en cuenta un detalle: la AFIP se queda con una parte. Por la Ley de Impuestos, si ganás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total anunciado. Casi un 30% queda retenido por impuestos. Igual, seguís siendo millonario, ¿eh?
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca a las 21:15 hs y no querés quedarte afuera. Pasá por los comentarios, dejá tu pálpito y contanos: ¿qué harías con ese 70% de primera?
20:30 | 05/08/2026
¡Ojo, apostadores! Hoy el Quini 6 tiene doble pozo: Tradicional y La Segunda
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a encender la ilusión, y la mejor noticia es que hay doble chance: el sorteo Tradicional y La Segunda te pueden convertir en millonario. Sí, como leés.
Tradicional vs La Segunda: la doble apuesta
Cuando jugás tus 6 números, automáticamente participás del Tradicional. Pero si querés más emoción, sumando un poquito extra tus números también corren en La Segunda, que tiene un pozo millonario independiente. Es como tener dos chances con la misma boleta.
El sorteo arranca a las 21:15 hs y no querés quedarte afuera. Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito para esta noche? ¡Los leemos!
20:15 | 05/08/2026
El Quini 6 también premia a tu agenciero: ¿qué son los Premios Estímulo?
¿Qué son los Premios Estímulo?
El Quini 6 no solo premia a los apostadores: las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores!
Esta noche, a las 21:15 hs, arranca el sorteo con un pozo millonario en juego. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejanos tu número en los comentarios.
20:00 | 05/08/2026
¡Dale Quini 6! Tradicional y La Segunda: el mismo número, doble chance millonaria
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche vuelve el Quini 6 y la previa se siente con todo. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que andá buscando tu boleta. Pero antes, una data que muchos pisan: cuando jugás al Quini 6, tus 6 números entran automáticamente en el sorteo Tradicional. Eso ya está buenísimo, pero hay más: por un pequeño costo extra, esos mismos números se suman a La Segunda, otra chance de ganar un pozo millonario independiente. O sea, con la misma jugada podés tener dos oportunidades de hacerte la América.
Así que ya sabés: no es elegir entre una u otra, es ir por las dos. ¿Cuál es tu pálpito para esta noche? Dejalo en los comentarios y compartí la emoción con nosotros. ¡Que la suerte te acompañe!