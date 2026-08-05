Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles 5 de Agosto

¿Ya tenés tu pálpito para esta noche?

Se viene la noche del Miércoles con un pozo millonario que no deja a nadie indiferente. El Quini 6 juega con la modalidad Siempre Sale y, como su nombre lo indica, todas las semanas hay ganadores sí o sí.

Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos. Y si tampoco hay boletas con 5, el premio baja a los de 4. En criollo: la plata sale siempre, aunque no salga la combinación exacta.

El sorteo arranca a las 21:15 hs. Dejá tu pálpito en los comentarios y cruzá los dedos. ¡Esta noche el Quini 6 puede cambiar tu vida!