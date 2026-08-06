Conmoción por lo último que se supo sobre la salud de Denisse González: "La orden médica es..."

El nombre de Denisse González está acaparando cada vez más la atención de los medios, pero no por una razón grata. La ex participante de Gran Hermano y pareja de Bautista Mascia (ganador de la edición en la que estuvieron juntos) está internada en el Hospital Bazterrica debido a una caída drástica en su producción de plaquetas.

Si bien inicialmente la misma había aumentado y era una buena señal, en los últimos días bajó de 8.000 a 6.000, por lo que endurecieron las medidas para poder llegar al fondo del asunto y entender qué es lo que está afectando a la muchacha. En medio de todo esto, tuvo lugar una información que da muestra de lo delicada que es la situación.

Lo último que se sabe sobre la salud de Denisse González

Según explicó Laura Ubfal en su sitio web, Flor Cabrera mencionó en La Linterna (Bondi) que "está viajando la familia de Denu desde Trelew, donde viven, pero la orden médica es que tenga pocas visitas por el tema de su situación".

En ese sentido, mencionó: "Ahora espera que mejoren sus parámetros porque al empezar a tratarla subieron sus plaquetas de 3.000 a 18.000, pero luego volvieron a bajar de 8.000 a 6.000, según la última data que ella misma relató en sus redes”.

El mensaje de Bautista Mascia

El mencionado cantante hizo un comunicado con relación al estado de su novia, agradeciendo primeramente a la gente por su apoyo: "Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto. Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también".

Una de las fotos publicadas por Bautista Mascia de Denisse con regalos de la gente.

"Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse", concluyó el tuit donde mostró los presentes que recibieron por parte de fanáticos.