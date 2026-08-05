El duro mensaje de Bautista Mascia sobre la salud de Denisse González: "Manden..."

La salud de Denisse González mantiene en vilo a sus seguidores y también a Bautista Mascia. La exparticipante de Gran Hermano continúa internada desde hace casi una semana en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, mientras los médicos siguen de cerca su evolución debido a un cuadro que todavía genera preocupación.

Un cuadro que no logra estabilizarse

Según trascendió, la joven permanece hospitalizada porque los estudios de sangre continúan mostrando un nivel muy bajo de plaquetas, una situación que por ahora impide que los profesionales le otorguen el alta médica. Frente a este delicado escenario, el cantante utilizó su cuenta de X para agradecer el cariño que ambos recibieron en los últimos días y compartir unas palabras con quienes siguen de cerca la recuperación de su pareja.

El mensaje de Bautista Mascia

"Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto", escribió Bautista, conmovido por el apoyo de sus seguidores. Más adelante, el músico explicó cómo atraviesan este difícil momento mientras esperan novedades sobre la salud de Denisse: "Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también".

El posteo estuvo acompañado por varias fotos de los presentes que ambos recibieron durante la internación, un gesto que el uruguayo valoró especialmente. Antes de finalizar su mensaje, también pidió que continúen acompañándolos en este proceso: "Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse".

El posteo de Bautista Mascia.

Las últimas actualizaciones de Denisse

Mientras tanto, Denisse González sigue compartiendo actualizaciones sobre su estado de salud a través de sus redes sociales. Desde la habitación común donde permanece internada, contó que los resultados de los análisis todavía no muestran la mejoría esperada, por lo que los médicos continúan sin poder darle un diagnóstico definitivo ni autorizar su alta.

"Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo", expresó Denisse, dejando en claro que la incertidumbre sobre su cuadro continúa mientras equipo médico y familia sostienen la espera con paciencia.