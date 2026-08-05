Cuánto sale el boleto de subte en agosto 2026: el precio y las tarifas

Los usuarios del subte de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a pagar una tarifa más alta desde el 1° de agosto de 2026, luego de la actualización aplicada por el Gobierno porteño dentro del esquema de incrementos mensuales para el transporte público.

El ajuste fue del 3,9% y también alcanzó a las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad y a los peajes de las autopistas porteñas.

Aumentos confirmados: cuánto cuesta el boleto de subte en agosto de 2026

Con la actualización tarifaria, el boleto de subte pasó a costar:

$1.684 para los usuarios que viajan con SUBE registrada .

para los usuarios que viajan con . $2.541,10 para quienes utilizan una SUBE sin registrar.

En el caso del Premetro, la tarifa quedó establecida en $567,35. Al igual que en meses anteriores, continúan vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes, que reducen el valor del viaje a medida que aumenta la cantidad de recorridos realizados durante el mes.

El incremento responde al mecanismo de actualización mensual implementado por la Ciudad de Buenos Aires, que combina la inflación informada por el INDEC con un adicional de dos puntos porcentuales. Bajo ese esquema, las tarifas del subte registraron un aumento del 3,9% desde agosto, el mismo porcentaje aplicado a las líneas de colectivos que dependen del Gobierno porteño y a los peajes administrados por AUSA.

Aumentos de agosto 2026

También aumentaron colectivos y trenes en agosto 2026

La actualización tarifaria del transporte público no alcanzó únicamente al subte. Desde el 1° de agosto también comenzaron a regir nuevos valores para los colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasó a $852,90, mientras que las líneas provinciales del conurbano bonaerense aumentaron un 4,4%, llevando la tarifa mínima a $1.111,19.

Por su parte, los trenes metropolitanos de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur aplicaron un incremento del 10,5%. Con SUBE registrada, las nuevas tarifas son:

Primera sección: $420.

$420. Segunda sección: $586.

$586. Tercera sección: $729.

En tanto, quienes compren el boleto en efectivo deberán abonar una tarifa única de $1.500. De esta manera, el subte volvió a incrementar su tarifa en agosto de 2026 y el boleto general alcanzó los $1.684 con SUBE registrada, en el marco del esquema de actualización mensual que también impactó sobre colectivos, trenes y peajes en el AMBA.

Aumentos de subte en agosto 2026

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