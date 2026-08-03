El plan de la Selección Argentina en 2026: amistoso de local, ovación a Messi y viaje a China

Se vienen amistosos para la Selección Argentina sobre el final del 2026.

La Selección Argentina ya trabaja para el cierre del año, luego de la frustración por haber perdido la final del Mundial 2026 frente a España. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien tiene un contrato vigente hasta diciembre próximo, espera por los amistosos que se le avecinan y en los cuales el cuerpo técnico aprovechará para darles rodaje a los jugadores jóvenes que no suelen ser titulares con esta camiseta.

De acuerdo con la información del cronista Martín Arévalo en ESPN, la "Albiceleste" disputará como local el primer partido de la nueva cuádruple fecha FIFA conjunta entre septiembre y octubre. La idea es que Lionel Messi juegue dicho compromiso en casa para recibir la ovación del público, que no pudo ver al capitán luego de la Copa del Mundo porque el crack estuvo en la casa de su familia en Rosario, junto a su círculo íntimo.

Si bien el estadio que se perfila nuevamente para este encuentro es el Monumental de River Plate en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todavía no fue definida la sede en la que la Selección Argentina será local en el primer amistoso en septiembre. En tanto, las otras tres presentaciones podrían ser en China.

En principio, los dos cotejos de noviembre serían en el exterior, con el rumor de la disputa de la Finalissima pendiente ante España precisamente en el anteúltimo mes del año. De cualquier manera, no hubo información oficial al respecto y lo único seguro es que habrá seis amistosos hasta el 2027: cuatro entre septiembre y octubre, y otros dos en noviembre.

El conjunto nacional participará en las siguientes Eliminatorias sudamericanas, aunque su boleto no estará en riesgo para la máxima cita porque será anfitrión en la fase de grupos del Mundial 2030. En este contexto, además de la Finalissima asoma como el máximo desafío la Copa América 2028, que sería nuevamente en Estados Unidos. Es una incógnita la presencia de Messi para ese torneo, a la espera del anuncio del astro sobre su futuro con estos colores.

Lionel Messi seguiría en la Selección Argentina al menos por unos meses más.

Cuándo son los próximos partidos de la Selección Argentina, tras el Mundial 2026

Las dos fechas FIFA que quedan en el año son las siguientes: