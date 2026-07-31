Qué dijo Lionel Scaloni sobre los argentinos: la frase que se volvió tendencia

El entrenador Lionel Scaloni.

Tras la herida que dejó la final del Mundial 2026, el DT Lionel Scaloni rompió el silencio con un extenso mensaje en sus redes sociales en donde reflexionó sobre lo que dejó esta Copa del Mundo, con una definición muy especial sobre los argentinos. El entrenador de la Selección Argentina eligió Instagram para hacer un balance del torneo, agradecer el apoyo recibido durante la competencia y expresar el orgullo que siente por el grupo que condujo durante una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol nacional.

Fue un campeonato de emociones fuerte para la Selección Argentina, que consiguió llegar por segunda vez consecutiva a la final de un mundial. Con victoria en tiempo extra a Cabo Verde, dar vuelta un partido inolvidable frente a Egipto, una sufrida clasificación en tiempo extra ante Suiza y la victoria increíble frente a Inglaterra, después de haber empezado perdiendo el encuentro.

La reflexión de Lionel Scaloni sobre los argentinos

Entre todas las reflexiones que compartió hubo una frase que rápidamente se volvió viral y despertó miles de reacciones. "Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro", escribió el técnico en la posdata de su publicación, una expresión que fue interpretada como una muestra del fuerte vínculo que construyó con el plantel, el cuerpo técnico y los aficionados durante estos años al frente de la Albiceleste. Al mismo tiempo, muchos también interpretaron que pudo haber sido una respuesta a la campaña masiva anti Argentina que tuvo lugar a lo largo del Mundial 2026.

Scaloni acompañó el texto con una fotografía junto a todo su cuerpo técnico y comenzó su mensaje pidiendo disculpas por no haber podido conquistar un nuevo título mundial. "Perdón por no haber podido traer otra Copa del Mundo", expresó el entrenador, aunque enseguida destacó el compromiso y la entrega que mostraron sus futbolistas durante toda la competencia. También aseguró sentirse orgulloso del camino recorrido y de la manera en que el equipo representó al país.

El agradecimiento eterno

En el posteo, el entrenador remarcó que el grupo nunca dejó de competir pese a las dificultades y resaltó la fortaleza de sus dirigidos para sobreponerse a las críticas y a los momentos adversos. "Mis guerreros", los definió, al tiempo que agradeció el esfuerzo realizado por cada integrante del plantel y del cuerpo técnico durante el certamen.

Scaloni y un ciclo histórico.

Scaloni también dedicó unas palabras especiales a los hinchas y a su pueblo natal, Pujato, por el permanente respaldo que recibió antes, durante y después del Mundial. En su mensaje sostuvo que el cariño de la gente fue un impulso constante y agradeció el acompañamiento incondicional, incluso en un contexto marcado por la tristeza de haber perdido la final.

El cierre del texto fue el que generó mayor repercusión. "Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro", escribió el entrenador, una frase que rápidamente se multiplicó en las redes sociales y fue celebrada por miles de usuarios. Muchos la interpretaron como un homenaje al espíritu de camaradería que caracterizó al ciclo de la Selección y como una declaración de afecto hacia el país que le permitió construir una etapa histórica.