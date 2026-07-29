Dónde queda Mallorca: mapa y ubicación de la ciudad donde vive Lionel Scaloni y su familia

Lionel Scaloni y su esposa.

Lionel Scaloni encontró su lugar en el mundo lejos de la Argentina. Si bien nació en Pujato, Santa Fe, el entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina decidió hace varios años establecer su residencia permanente en Mallorca, una de las islas más importantes del Mediterráneo español, donde vive junto a su esposa, Elisa Montero, y sus hijos.

La elección no fue casual. Su vínculo con la isla comenzó en 2008, cuando llegó para jugar en el RCD Mallorca durante la última etapa de su carrera como futbolista. Allí conoció a quien sería su compañera de vida y, luego de retirarse de la actividad profesional en 2015, decidió convertir ese destino en el hogar definitivo de su familia.

Dónde queda Mallorca y en qué pueblo vive Lionel Scaloni

Mallorca pertenece al archipiélago de las Islas Baleares, una comunidad autónoma de España ubicada en el mar Mediterráneo, frente a la costa este de la península ibérica. Es la isla más grande del archipiélago y uno de los destinos turísticos más importantes de Europa gracias a sus playas, montañas y pueblos históricos.

Si bien muchas veces se menciona simplemente que Scaloni vive en Mallorca, distintas publicaciones coinciden en que su residencia está en Bunyola, un pequeño municipio situado a unos 15 kilómetros de Palma de Mallorca, la capital de la isla.

Rodeado por la Sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, Bunyola ofrece un entorno de naturaleza, privacidad y tranquilidad que se adapta al perfil reservado que el entrenador ha mantenido a lo largo de su carrera. Sin embargo, algunas versiones también ubicaron la propiedad en Calvià o en las inmediaciones de la playa El Toro, por lo que la localización exacta nunca fue confirmada por la familia.

Cómo es la casa donde vive Lionel Scaloni

Lejos de las mansiones ostentosas que suelen elegir muchas figuras del deporte, la vivienda de Scaloni mantiene un estilo contemporáneo y funcional. Las imágenes difundidas en distintos momentos muestran una construcción de líneas modernas, amplios ventanales y espacios abiertos pensados para aprovechar la luz natural y el paisaje mediterráneo.

Entre sus principales características aparecen una gran piscina rectangular, un amplio jardín, una galería cubierta, una terraza, gimnasio y sectores destinados al descanso familiar. La decoración apuesta por colores claros, materiales neutros y ambientes minimalistas que privilegian la comodidad antes que el lujo.

La casa de Scaloni en Mallorca.

Uno de los rasgos más destacados es la integración entre el interior y el exterior de la vivienda. El living, la galería y el jardín se conectan visualmente, mientras que los espacios abiertos permiten disfrutar del clima templado que caracteriza a Mallorca durante buena parte del año.

Por qué Lionel Scaloni eligió Mallorca para vivir

La decisión de radicarse en la isla responde tanto a cuestiones personales como prácticas. Allí conoció a su esposa, formó una familia y encontró un entorno alejado de la exposición permanente que implica dirigir a la Selección Argentina.

La cercanía con el aeropuerto de Palma de Mallorca facilita sus constantes viajes hacia Argentina y otros destinos donde debe cumplir compromisos deportivos, mientras que la tranquilidad del lugar le permite preservar la intimidad de su vida cotidiana.

Además, Mallorca reúne otro de los grandes intereses del entrenador: el ciclismo. Las rutas de la Sierra de Tramuntana son un escenario habitual para sus entrenamientos durante los períodos de descanso y se convirtieron en parte de su rutina lejos del fútbol profesional.