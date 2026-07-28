Alerta por sismos en Mendoza: los temblores "se sintieron horribles", según vecinos

En el transcurso de menos de cinco horas, dos fuertes sismos sacudieron a la provincia de Mendoza y habitantes de distintas ciudades y localidades reportaron los movimientos a través de las redes sociales. Afortunadamente, al momento no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración. De acuerdo al reporte que emitió el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) , el primero de los sismos, de 4.1 de magnitud en la escala Richter, se registró a las 22:37 de este lunes y tuvo una profundidad de 8 kilómetros. El epicentro fue a 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 km al noreste de Tunuyán y 41 km al sudoeste de San Martín, en un punto ubicado cerca de Tupungato y Tunuyán. En estas ciudades, el terremoto alcanzó una intensidad de entre III y IV de la escala Mercalli Modificada (MM) , lo que significa que fue percibido por algunas personas en reposo y provocó el oscilamiento de objetos colgantes. El organismo estatal informó que el sismo también se sintió, aunque con menor intensidad, en las ciudades de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín.

Los testimonios de los vecinos: el sismo se sintió con fuerza

Ante la magnitud del primer movimiento, los habitantes de las zonas más cercanas al epicentro no dudaron en compartir sus experiencias a través de las redes sociales y en los portales de monitoreo sísmico internacional. "No duró mucho, pero sí se sintió horrible", aseguró un habitante de Tupungato al dar su testimonio en el CSEM (Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo) . Su relato refleja el impacto que generó un movimiento que, aunque breve, fue lo suficientemente intenso como para generar alarma entre la población. Por su parte, un turista que se encontraba en la ciudad de Godoy Cruz expresó: "Mi familia y yo pudimos sentir un terremoto, no fue muy fuerte pero hubo un pequeño movimiento de objetos en mi casa". Este tipo de relatos dan cuenta de que, si bien el sismo no causó daños estructurales, sí fue percibido con claridad por quienes se encontraban en lugares elevados o en edificios de varios pisos.

Desde la localidad de La Consulta, una pequeña comunidad cercana a Tunuyán, dos vecinos coincidieron en que el movimiento fue contundente. "Fuerte sismo" y "Se movieron fuertes las chapas. Se sintió fuerte desde Tunuyán ", indicaron. La intensidad del sismo en esa zona, donde las construcciones suelen ser más antiguas, generó momentos de tensión entre los residentes, que rápidamente salieron a las calles para verificar que no hubiera daños en sus viviendas.

El segundo sismo sorprendió a los mendocinos en la madrugada

Menos de cinco horas después, a las 3:18 de la madrugada, muchos mendocinos fueron sorprendidos por otro temblor mientras descansaban en sus domicilios. La hora del segundo movimiento generó un impacto diferente, ya que la mayoría de la población se encontraba durmiendo y el sismo los despertó de manera brusca. En este sentido, el INPRES comunicó que el epicentro de este sismo, con una profundidad de 9 kilómetros, se registró a 12 km al este de Cacheuta; 23 km al sudoeste de la capital provincial y a 36 km al noroeste de El Carrizal. Con una intensidad de entre III y IV en la escala MM, la ciudad de Mendoza y la localidad de Potrerillos fueron las más afectadas por el temblor, que además se sintió en Tupungato, San Martín y Tunuyán.

"Una sacudida suficiente como para despertarme", indicó un residente de la capital mendocina, en tanto que un residente cercano reconoció: "Estaba dormido y me despertó". Estos testimonios reflejan que, pese a que el segundo sismo fue de menor magnitud que el primero, su ocurrencia en horas de la madrugada y en un momento de silencio absoluto lo hizo más perceptible para quienes descansaban. La sensación de despertarse con un movimiento telúrico generó, en muchos casos, una mayor sensación de alerta y preocupación entre los habitantes.

Una región sísmica y la importancia de la prevención

Mendoza es una de las provincias con mayor actividad sísmica del país debido a su ubicación en el límite de placas tectónicas. Los movimientos de esta magnitud son relativamente frecuentes y, si bien generan alarma entre la población, no suelen causar daños estructurales si las construcciones cumplen con las normativas antisísmicas vigentes. El INPRES continuará monitoreando la zona para detectar posibles réplicas, aunque hasta el momento no se reportaron nuevos movimientos. Las autoridades recordaron a la población que, en caso de sismos, se deben mantener la calma, ubicarse en zonas seguras y evitar el uso de ascensores durante el movimiento.

Dos sismos que dejaron en evidencia la actividad tectónica de la región

Los dos sismos que sacudieron Mendoza en menos de cinco horas dejaron en evidencia una vez más la constante actividad tectónica de la región, pero también la preparación de sus habitantes para enfrentar este tipo de eventos. Los testimonios recogidos en redes sociales y en los portales de monitoreo sísmico dan cuenta de que, pese a la sorpresa y el temor inicial, la comunidad mendocina respondió con calma y responsabilidad. La rápida difusión de la información por parte del INPRES permitió que los ciudadanos estuvieran al tanto de los detalles técnicos de los movimientos, lo que contribuyó a evitar la propagación de rumores y a mantener la tranquilidad general.