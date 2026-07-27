Llega Ron Wood a Argentina 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Ronnie Wood vuelve a Sudamérica. (Crédito de foto: DF Entertainment)

El idilio entre Argentina y los Rolling Stones sumará un capítulo histórico e inédito. Ronnie Wood, legendario guitarrista de la mítica banda británica, anunció su regreso al país con su banda. La cita será el próximo 6 de noviembre en el Movistar Arena, marcando su primer show como solista en suelo porteño, en el marco de su ambiciosa gira sudamericana que también abarcará Brasil y Chile.

Producido por DF Entertainment, el espectáculo promete ser una noche de devoción a la música, celebrando un lazo inquebrantable con el público argentino, aquel que acompañó masivamente a los Rolling Stones en sus visitas de 1995, 1998, 2006 y 2016.

Lo que hay que saber del show

El esperado recital se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre. La venta de entradas se realizará de manera exclusiva a través del sitio web oficial Movistar Arena. Las instancias de compra comenzarán con una preventa exclusiva para clientes Santander Visa a partir del 28 de julio a las 10:00 horas, quienes podrán adquirir sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés.

Posteriormente, la venta general para todo el público y con todos los medios de pago quedará habilitada el 29 de julio a las 10:00 horas. El evento contará además con la destacada cantante irlandesa Imelda May como artista invitada especial. Los precios de las entradas aún no se han dado a conocer.

Ronnie Wood en el Movistar Arena. (Crédito de imagen: DF Entertainment)

Seis décadas de Ronnie: de las raíces de los Stones a su carrera solista

La presentación local se enmarca en el lanzamiento de FEARLESS: ANTHOLOGY 1965–2025, un ambicioso proyecto retrospectivo compuesto por 38 canciones que recorren sus sesenta años de trayectoria. Este repertorio abarca desde sus inicios en los clubes londinenses con The Birds, pasando por The Creation, el inolvidable Jeff Beck Group y Faces, hasta consolidar su estatus de ícono global junto a los Rolling Stones.

La antología incluye además cuatro piezas inéditas, destacándose "Mother of Pearl" y una conmovedora versión de "A Certain Girl" junto a Chrissie Hynde. En paralelo a este proyecto solista, Wood vive un presente hiperactivo tras el lanzamiento el pasado 10 de julio de Foreign Tongues, el disco de estudio número veinticinco de los Stones. Tras recorrer Europa, la guitarra de Ronnie resonará en Buenos Aires para inmortalizar una fiesta de rock inmensa e inolvidable.