Los hijos de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: cuántos tienen y cómo se llaman

La modelo y el exfutbolista comenzaron su relación en 2007 y construyeron una familia que los llevó a vivir en distintos países europeos

La vida familiar de Evangelina Anderson y Martín Demichelis despertó un gran interés a lo largo de sus casi dos décadas de relación. Tras la reciente separación y el nuevo desafío profesional del exfutbolista, muchos se preguntan cómo está conformada su familia y qué hacen actualmente sus hijos.

La historia de amor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis comenzó en 2007 y rápidamente se consolidó. Un año después, la modelo y actriz tomó la decisión de dejar su carrera en la Argentina para mudarse a Alemania junto al entonces defensor del Bayern Múnich.

La pareja inició una nueva etapa en Europa cuando Anderson quedó embarazada de su primer hijo, motivo por el cual abandonó su participación en el programa Bailando por un sueño y se instaló definitivamente en Múnich. A lo largo de los años, la familia atravesó distintos cambios de residencia debido a la carrera deportiva de Demichelis. También enfrentaron momentos complejos, como la crisis que vivieron en 2012 mientras residían en Marbella, que incluyó una breve separación antes de reconciliarse.

Finalmente, a mediados de 2025, la pareja confirmó su separación definitiva después de 18 años juntos. Pese al final de la relación sentimental, ambos mantienen el compromiso de priorizar el bienestar y la crianza compartida de sus hijos.

Cuántos hijos tienen Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis tienen tres hijos: Bastián, Lola y Emma.

Los tres nacieron durante las distintas etapas que la familia atravesó en Europa y, actualmente, viven en la Argentina junto a su madre.

Bastián Demichelis.

Lola Demichelis.

Emma Demichelis.

Con el paso del tiempo, los hijos de la expareja también comenzaron a ganar notoriedad pública, especialmente el mayor de los hermanos, quien decidió seguir el camino deportivo de su padre.

Quiénes son Bastián, Lola y Emma Demichelis

Bastián Demichelis nació el 3 de mayo de 2009 y es el mayor de los tres hermanos. Actualmente tiene 17 años y se desempeña como futbolista en las divisiones inferiores de River Plate, club con el que busca construir su propio recorrido deportivo.

Su interés por el fútbol quedó en evidencia desde temprana edad, siguiendo los pasos de su padre, quien desarrolló una destacada carrera internacional como jugador y entrenador.

Lola Demichelis nació el 18 de enero de 2013 y tiene 13 años. La adolescente suele aparecer en las publicaciones familiares compartidas por Evangelina Anderson en redes sociales y mantiene un perfil más reservado respecto a la exposición pública.

Por su parte, Emma Demichelis nació el 21 de febrero de 2017 y, con 9 años, es la más pequeña de la familia. Al igual que sus hermanos, acompaña habitualmente a sus padres en distintos eventos y momentos familiares que ocasionalmente se muestran en las redes sociales.

La expareja tiene tres hijos: Bastián, Lola y Emma Demichelis.

El nuevo trabajo de Martín Demichelis y cómo impacta en la familia

En las últimas semanas, Martín Demichelis fue anunciado como nuevo director técnico del RCD Mallorca, un importante desafío profesional que implica un nuevo traslado internacional.

La decisión supone un cambio significativo en la dinámica familiar. Sus tres hijos permanecerán en la Argentina junto a Evangelina Anderson, mientras el entrenador desarrollará su carrera en España. El exfutbolista ya había experimentado numerosas mudanzas internacionales a lo largo de su trayectoria profesional. Sin embargo, este nuevo capítulo presenta una particularidad: es la primera vez que afronta un proyecto deportivo en el exterior tras la separación definitiva de Anderson.

Pese a la distancia geográfica, ambos mantienen el objetivo de garantizar la estabilidad emocional de Bastián, Lola y Emma, priorizando el acompañamiento y la organización familiar en esta nueva etapa de sus vidas.