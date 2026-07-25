El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, sufrió una violenta entradera en su casa de la localidad de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre, por parte de cuatro delincuentes armados y con los rostros tapados con máscaras de payasos. Del hecho, que sucedió el miércoles pasado por la madrugada, participó un excustodio suyo que fue clave. La seguridad personal del funcionario detectó la maniobra e impidió el robo.

Alrededor de las 3 de la mañana del último miércoles, cuatro delincuentes llegaron a la vivienda del funcionario en la zona norte del conurbano a bordo de un Peugeot blanco. Mientras el conductor permanecía dentro del vehículo, otros tres integrantes del grupo descendieron y se dirigieron al predio.

Para acceder al lugar, activaron un interruptor oculto junto al buzón que permitía abrir el portón de ingreso. Esa información fue aportada por un excustodio del funcionario que trabajó con él durante más de 10 años y que ahora integraba la banda que participó del ingreso, según indicó Clarín.

Revólveres y máscaras

Una vez dentro del parque de la propiedad, los asaltantes avanzaron hacia la vivienda donde Scioli estaba descansando, pero fueron interceptados por la custodia del secretario. Los delincuentes estaban armados con un revólver calibre 9 mm y llevaban máscaras de payaso para cubrir sus rostros. Ante la reacción del personal de seguridad, los asaltantes desistieron del ataque y escaparon.

Desde el entorno del funcionario de Javier Milei relativizaron lo ocurrido. "Estaba durmiendo en la casa. No le dio importancia, a la mañana siguiente ya estaba en la oficina", señalaron.

En el hecho tomó intervención el fiscal Cosme Iribarren de la UFI de Benavídez, quien tomó declaración a los testigos y analizó las cámaras de seguridad del predio para identificar a los responsables. Horas después fueron detenidas dos personas, a quienes imputó por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego no apta, en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Entre los detenidos se encuentra Braian Orona, señalado como el presunto líder de la banda, según Infobae. Fue integrante de la Policía Bonaerense y se desempeñó como custodio de Scioli al menos hasta 2015, cuando el actual funcionario era gobernador de la provincia de Buenos Aires.